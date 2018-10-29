2018-10-29T06:50:43+03:00
Общество

Омичи переживают за объвшихся уток, которые не могут улететь на юг

Птиц подкармливают сердобольные жители
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи беспокоятся за уток из парка, которые слишком много едятОмичи беспокоятся за уток из парка, которые слишком много едятФото: vk.com
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В парке имени 30-летия ВЛКСМ не спешат улететь на юг. Все потому что их закормили посетители. Омичи в соцсети просят не закармливать пернатых, иначе они так и не смогут улететь на юг до холодов.

Зимой в Омске они не смогут выжить, в нашем городе в это время года слишком низкие температуры, пруд, где они обитают, замерзает. оринтологи утверждают: чтобы птицы смогли улететь из Омска, их нужно перестать подкармливать – они не контролируют количество еды, которое им дают, толстеют и больше не могут летать на дальние расстояния.

Прикормленные утки не смогут улететь на юг Фото: vk.com

Прикормленные утки не смогут улететь на югФото: vk.com

Как ранее писала «Комсомолка» лебедей из парка уже увезли на зимовку в деревню Приветная, утки же должны улететь сами.

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