Омичи переживают за объвшихся уток, которые не могут улететь на юг

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-29T06:50:43+03:00

Омичи беспокоятся за уток из парка, которые слишком много едят Фото: vk.com

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В парке имени 30-летия ВЛКСМ не спешат улететь на юг. Все потому что их закормили посетители. Омичи в соцсети просят не закармливать пернатых, иначе они так и не смогут улететь на юг до холодов.

Зимой в Омске они не смогут выжить, в нашем городе в это время года слишком низкие температуры, пруд, где они обитают, замерзает. оринтологи утверждают: чтобы птицы смогли улететь из Омска, их нужно перестать подкармливать – они не контролируют количество еды, которое им дают, толстеют и больше не могут летать на дальние расстояния.

Прикормленные утки не смогут улететь на югФото: vk.com

Как ранее писала «Комсомолка» лебедей из парка уже увезли на зимовку в деревню Приветная, утки же должны улететь сами.