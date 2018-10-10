Омских лебедей увезут из парка имени 30-летия ВЛКСМ на зимовку
Пара лебедей, которые обитают в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, на зимовку переедет в деревню Приветная. Там расположена страусиная ферма. Лебедей будут содержать в теплом помещении и ежедневно выводить на прогулки. Обратно в парк они смогут вернуться в апреле-мае следующего года.
Как рассказали в департаменте имущественных отношений Омска, зимовку лебедей планировали организовать на озере в парке. Но после консультации с биологами было решено отправить их зимовать в тепло.
Напомним, лебедей привезли в парк в мае этого года. Омичи выбрали им имена – Руслан и Пелагея. Для комфортного обитания, птицам обустроили домик, установили небольшой плот и кормушку.