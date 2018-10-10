2018-10-10T08:02:14+03:00
Общество

Омских лебедей увезут из парка имени 30-летия ВЛКСМ на зимовку

Они будут жить на страусиной ферме
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Лебеди из парка будут зимовать на страусиной фермеЛебеди из парка будут зимовать на страусиной фермеФото: Станислав МУХИН
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Пара лебедей, которые обитают в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, на зимовку переедет в деревню Приветная. Там расположена страусиная ферма. Лебедей будут содержать в теплом помещении и ежедневно выводить на прогулки. Обратно в парк они смогут вернуться в апреле-мае следующего года.

Как рассказали в департаменте имущественных отношений Омска, зимовку лебедей планировали организовать на озере в парке. Но после консультации с биологами было решено отправить их зимовать в тепло.

Напомним, лебедей привезли в парк в мае этого года. Омичи выбрали им имена – Руслан и Пелагея. Для комфортного обитания, птицам обустроили домик, установили небольшой плот и кормушку.

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