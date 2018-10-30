2018-10-30T08:59:43+03:00
Общество

В Омске птицефабрику за нарушения закрыли на 9 дней

Там были выявлены нарушения санитарных норм
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Птицефабрику «ОША » закрыли на 9 днейПтицефабрику «ОША » закрыли на 9 днейФото: Мария АНАНОВА
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На птицефабрике «ОША» в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения. Осмотр предприятия организовали из-за случаев сальмонеллеза в садике Ханты-Мансийска, куда птицефабрика поставляла зараженные куриные яйца. Там отравились несколько ребятишек.

Россельхознадзор обратился с иском в суд о приостановлении деятельности предприятия. Суд иск удовлетворил, и деятельность птицефабрики будет приостановлена на 9 дней, сообщают в ведомстве.

За этот срок предприятию нужно будет провести ветеринарно-санитарные мероприятия по устранению выявленных нарушений

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