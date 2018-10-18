В Ханты-Мансийске дети отравились куриными яйцами из Омска
23 ребенка подхватили сальмонеллез
Фото: пресс-служба администрации г. Ханты-Мансийска
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В детских дошкольных учреждениях Ханты-Мансийска зафиксировали рост заболеваемости кишечными инфекциями. В одном из детских садов города медики обнаружили групповую вспышку сальмонеллеза. Об этом сообщают в городской администрации Ханты-Мансийска.
После обследования у 23-х малышей выявили сальмонеллез, еще несколько детей ждут результатов анализов. Эксперты выяснили, что причиной заболевания стало яйцо омского производителя. Компанию-производителя зараженных яиц пока не называют.
Сейчас реализация этой продукции в детских учреждениях приостановлена. Дети лечатся дома, все случаи легкой или средней тяжести.