В Ханты-Мансийске дети отравились куриными яйцами из Омска

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-18T11:59:47+03:00

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В детских дошкольных учреждениях Ханты-Мансийска зафиксировали рост заболеваемости кишечными инфекциями. В одном из детских садов города медики обнаружили групповую вспышку сальмонеллеза. Об этом сообщают в городской администрации Ханты-Мансийска.

После обследования у 23-х малышей выявили сальмонеллез, еще несколько детей ждут результатов анализов. Эксперты выяснили, что причиной заболевания стало яйцо омского производителя. Компанию-производителя зараженных яиц пока не называют.

Сейчас реализация этой продукции в детских учреждениях приостановлена. Дети лечатся дома, все случаи легкой или средней тяжести.