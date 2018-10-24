В омской курятине обнаружили сальмонеллы

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-24T14:09:00+03:00

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Напомним, неприятный инцидент произошел в Ханты-Мансийске. Там сразу несколько человек слегли с признаками острой кишечной инфекции после употребления яиц омской компании «Оша». Региональный Роспотребнадзор провел там масштабную проверку.

- На 23.10.2018 получены окончательные результаты исследований смывов, положительных находок нет. Пробы яиц (6 проб) исследованные методом ПЦР-отрицательные. Пробы сточной воды в работе, - говорится в документе. - Обнаружены ДНК сальмонелл в 3-х пробах тушек мяса кур, в 3-х смывах с контейнеров для перевозки яиц. В 2 пробах сточных вод методом ПЦР обнаружены ДНК Salmonella spp. и бактериологическим методом обнаружены Salmonella Enteritidis и Salmonella Enterica ssp.Enterica Серогруппа С1.

По результатам исследований в Главное управление по ветеринарии направили требование о проверке кормов, состояния инкубатория и патологического материала в «Оше».