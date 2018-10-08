В омской колонии № 6 изолировали всех заключенных, устроивших бунт

СЕГОДНЯ 06:34 2018-10-08T06:51:59+03:00

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Напомним, о бунте в омской исправительной колонии № 6 стало известно, когда в соцсетях появилось фото плаката, вывешенного через вентиляционное отверстие в стене. На нем было только одно, но красноречивое слово «Спасите!». Позже в пабликах появилось и видео, происходяшего вокруг ИК-6. На записи видно, что по периметру исправительного учреждения стояли вооруженные люди, дорогу перекрыли.

В УФСИН объяснили, что виной всему конфликт между «плохими» и «хорошими» зэками. Тем временем, родственники заключенных также в соцсетях пишут, что сидельцы пересылают им смс с текстом: «Помогите, нас убивают!».

- В связи с тем, что отрицательно настроенные осужденные продолжили выдвигать незаконные требования, а именно: просили предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания - руководством оперативного штаба было принято решение ввести на территорию учреждения сводный отряд, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области. - Возникла необходимость изолировать отрицательно настроенных осужденных и провести обысковые режимные мероприятия для пресечения дальнейших беспорядков и предотвращения давления на положительно настроенных осужденных. При проведении данной операции оружие и специальные средства не применялись. Конвоирование осужденных производилось путем применения специального приема «загиб руки за спину». Весь ход спецоперации зафиксирован средствами видеофиксации.

Зачинщики беспорядков сопротивления не оказывали. Сейчас они изолированы от остальных. С ними работают следователи, которые намерены установить лидеров и участников беспорядков.

Также в УФСИН отчитались, что пострадавших в ходе столкновений нет. Создан оперативный штаб, в котором работают консультант аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека Игорь Патрахин и члены Общественной наблюдательной комиссии Омской области Наталия Бугрова, Андрей Мельников.