Омский инспектор колонии № 7, осужденный за издевательства над зэками, подал апелляцию

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-02T14:53:03+03:00

Прокуратура проверит информацию в пытках в омской колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне его приговорили к трем годам лишения свободы

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Напомним, инспектора омской исправительной колонии № 7 Василия Трофимова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по статье «Превышение должностных полномочий».

Одним из доказательств его причастности к издевательствам стало видео, на котором заключенных заставляли абсолютно голыми танцевать вальс друг с другом.

Следствию удалось доказать, что Трофимов сколотил банду из зэков, занимавшихся подавлением воли новичков. При этом использовались способы, далекие от разрешенных Уголовным кодексом.

Адвокат Трофимова подал апелляцию на решение Советского суда.

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Опубликовано видео издевательств над заключенными в омской ИК-7

В распоряжение СМИ попало то самое видео, благодаря которому Следственному комитету удалось доказать - пытки в омской исправительной колонии № 7 к заключенным все-таки применялись. В суде установлено, что один из сотрудников колонии Василий Трофимов сколотил группу из зэков, занимавшихся единоборствами, для подавления воли бунтовщиков. (Далее...)