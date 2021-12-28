Ледовые скульптуры, волшебный лес и ярмарка: В центре Омска заработал «Зимний Любинский»

Омичи могут прогуляться по волшебным локациям и сделать новогодние фото. Фото: Министерство культуры Омской области

Омск уже почти полностью преобразился в преддверии Нового года. Почти во всех скверах и парках появились новогодние украшения, праздничные тематические фото-зоны и детские развлечения. В парке 30-летия ВЛКСМ уже заработали каток и Горки-парк для любителей активного отдыха, в Выставочном сквере установили ледяные скульптуры героев советских мультфильмов, а в Омской крепости появилась ледяная горка и несколько фото-зон с красочной иллюминацией.

Новогоднее пространство уже несколько лет радует омичей яркими инсталляциями. Фото: Министерство культуры Омской области

Еще одним местом с атмосферой новогоднего чуда стал «Зимний Любинский». Это новогоднее пространство не первый год радует омичей на улице Музейная, в самом центре города, неподалеку от драматического театра. На отреставрированной площади перед филиалом Эрмитажа разворачивается настоящий сказочный сюжет.

В этом году темой оформления стала сказка "Маленький принц". Фото: Министерство культуры Омской области

Как отмечают организаторы, в этом году темой для оформления послужила сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Ее сюжет пусть и не связан с Новым годом, но точно позволяет окунуться в атмосферу чудес и исполнения желаний. В этом году для омчей подготовили необычные ледяные скульптуры с сюжетами сказки, световые инсталляции и ледяной лабиринт.

Ледовые скульптуры станут отличным фоном для зимней фотосессии. Фото: Министерство культуры Омской области

Прямо посреди города появился волшебный лес, в котором исполняются желания, а в самом его сердце развернулась шумная новогодняя ярмарка, которая будет работать до 16 января. Приобрести там можно согревающие напитки и сладости.