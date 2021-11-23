Лазерное шоу, воздушный дом и зимний сад: как украсят Омск к Новому Году

Финальной и самой красочной точкой новогоднего маршрута станет Омская крепость. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Новогодние праздники все ближе, и в Омский мэрии рассказали, как будет украшен город. Для омичей разработали специальный маршрут по шести праздничным локациям, которые будут рассказывать о сферах, где омичи добились больших успехов. Люди смогу не только посмотреть на украшения и сделать сэлфи в фотозонах, но и узнать несколько интересных фактов об Омске и омичах , сканировав QR-коды в разных локациях.

Новогодний маршрут будет состоять из следующих локаций:

- сквер им. Дзержинского, с темой «Наш город народного творчества» и слоганом «Сохраняя традиции!»;

- улица Музейная с темой «Наш город космоса и науки», со слоганом «Совершая открытия!»;

- улица Спартаковская с темой «Наш город доброты» и слоганом «Даря добро!»;

- Воскресенский сквер с темой «Наш город спорта» и слоганом «Ставя рекорды!»;

- сквер Выставочный с темой «Наш город-сад» и слоганом «Создавая красоту!»;

- Омская крепость с темой «Наш город, где исполняются мечты!» и слоганом «Пусть исполнятся мечты!».

На входе в Омскую крепость установят большую праздничную арку. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Больше всего внимания уделят украшению конечной точки маршрута в Омской крепости. Там появится световая арка на входе с праздничной надписью «Омск». Ранее уже рассказывали, что установят большую ледяную горку необычной формы с подсветкой.

Для любителей активного отдыха изо льда сделают необычную горку с подсветкой. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- На территории крепости для омичей будет установлена светодиодная елка, а также открыта ледяная горка с подсветкой со световым тоннелем над скатом горки. Для малышей будет оборудована малая ледяная горка с ледяной чашей-ловушкой. Также жителей не оставят равнодушными воздушный дом и зимний сад с подсветкой, которые создадут особое новогоднее настроение – рассказал и.о. директора департамента культуры Олег Федоренко.

Зимой в Омске появится волшебный сад. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Там же в канун нового года появятся видеоэкраны, которые будут транслировать программы творческих коллективов Омска. В ночь с 31 декабря на 1 января на экранах будут транслировать видеопоздравления президента Владимира Путина и первых лиц Омской области.

Уже сообщали, что организуют лазерное шоу на льду Оми между мостами Комсомольский и Юбилейный. Оно обойдется в миллион рублей. Шоу будут транслировать каждый день с 19:00 до 21:00. С помощью красочных проекций омичам покажут образы Деда Мороза, фигуры животных, праздничные городские изображения и образы маленьких детей, загадывающих желания.