В Выставочном сквере появились ледяные пингвины и медведи

Ледяные скульптуры уже появились в Выставочном сквере. Фото: Серегин Да-Да

В Омске понемногу начинают появляться украшения, анонсированные к новогодним праздникам. Во многих городских парках уже обустроили катки и горки, украсили аллеи. И в центре Омска также начали появляться украшения.

Мы уже рассказывали, что мэрия планирует установить большую ледяную горку в Омской крепости, а также другие интерактивные площадки, а Выставочный сквер, расположенный неподалеку, должны были украсить ледяные скульптуры пингвинов, мамонтенка, медвежонка Умки и его мамы. Их должны были установить 29 декабря, но справились раньше.

Появилось фото почти двухметровых пингвинов, которых уже установили на одной из аллей. На фоне можно увидеть и ледяную скульптуру мамы-медведицы и Умки. В соцсетях пингвины позабавили омичей. Многие также высказали опасения, что долго скульптуры не простоят, но в мэрии обещали следить за их состоянием.