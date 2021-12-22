Омичу, из-за которого на пожаре погибли его жена и двое детей, дали 2 года тюрьмы

Мужчина в суде не признал свою вину в начале пожара.

Трагедия произошла минувшей весной в селе Большие Уки. Там ночью 7 марта вспыхнул один из частных домов. В нем проживала молодая семья из пяти человек. 23-летний мужчина, его 25-летняя жена и трое детей: 5-месячный малыш, 3-летний сын и 5-летняя дочь. Огонь захватил дом почти ночью в 23:10.

Первым возгорание заметил отец семейства. Он на автомате схватил младенца и выбежал из дома, но вернуться за женой и двумя детьми уже не смог. Огонь быстро распространялся по дому. К сожалению, женщина и дети погибли, спасти их не удалось даже пожарным.

Во время следствия установили, что причиной возгорания стала канистра с горюче-смазочными материалами. Ее в дом принес глава семьи и оставил слишком близко у печи, чтобы разморозить. Топливо перегрелось, и из-за это вспыхнул пожар.

- В ходе судебного заседания подсудимый вину не признавал, полагая, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, однако в прениях сторон признал свою вину, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Суд не согласился с позицией мужчины и все же признал его виновным по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Он получил 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Судебный акт еще не вступил в законную силу.

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