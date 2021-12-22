В Омске от ковида привились более 1 миллиона человек

Омичи продолжают ставить прививки от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прививочная компании от ковида в Омской области началась в 2021 году. Вокруг темы прививок разгоралось немало споров и противоречий, многие выступали против вакцинации, многие сомневались. В начале года компания продвигалась медленно, но уже к весне омичи начали активнее прививаться.

Сыграл в прививочной компании свою роль и Роспотребнадзор. Распоряжение ведомства об обязательной вакцинации некоторых групп населения, вышедшее 4 июля, в свое время вызвало немало возмущений среди омичей. Получалось так, что до 26 августа обязаны были вакцинироваться не менее 60% работников многих сфер. Требования коснулись таких отраслей как образование, медицина, госслужба, торговля, общепит и многие другие. Обязанность по контролю за этим возложили на работодателей.

Тогда многие бизнесмены заявили, что привить всех сотрудников за столь короткое время просто не успеют. Напомним, что вакцина «Спутник-V» двухфазная. Между двумя уколами должен пройти 21 день. Когда отведенные сроки подошли к концу, в Роспотребнадзоре не стали проводить масштабных проверок.

Несмотря на все перипетии, омичи продолжали вакцинироваться и сегодня по данным омского минздрава число привитых первым компонентом вакцины «Спутник-V» превысило 1 миллион человек. На сегодняшний день в прививочной компании поучаствовали 1 000 970 человек, вторым компонентом вакцины привиты 770 882 из них.

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