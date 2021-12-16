Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 5:20

Омичи подали в суд на главу регионального Роспортебнадзора Александра Кригу

Они считают незаконным одно из распоряжений
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Омичи считают постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации незаконным.

Омичи считают постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации незаконным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне стало известно, что группа омичей подала коллективный иск к главе омского Роспотребнадзора Александру Криге. Как рассказал один из участников инициативной группы порталу Om1, камнем преткновения стало распоряжение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

В свое время это распоряжение наделало немало шума. В нем был целый список областей, работникам которых необходимо было привиться в ограниченные сроки. Контролировать это решили обязать работодателей. Еще больше недопонимания вызвало отсутствие проверок после окончания отведенного для вакцинации срока. Напомним также, что многие бизнесмены тогда выступали с заявлением, что за такой короткий период они просто не успеют привить всех сотрудников.

Сейчас 23 омича собрались и подали коллективный иск к главе Роспотребнадзора. Они считают, что Крига не имел права издавать подобное постановление, не согласовал его с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, а также постановление не проходило антикоррупционную экспертизу.

Омичи отметили, что не являются антипрививочниками, но все же считают вакцину небезопасным лекарственным препаратом, а также ссылаются на то, что вакцина от ковида официально не внесена в календарь профилактических прививок.

Суд уже принял иск, первое заседание назначали на 27 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса: Кому придется ставить прививки

Главный санитарный врач региона Александр Крига принял непопулярное, но необходимое решение – об обязательной вакцинации. Добавим, правило распространяется не на всех, а на отдельные категории граждан. Кроме того, имеющим медицинские противопоказания прививки ставить, конечно, не будут. (Далее...)

В ТЕМУ

Роспотребнадзор не будет сдвигать сроки обязательной вакцинации омичей из-за очередей

После того, как в Омской области ввели обязательную вакцинацию для 50 категорий жителей, пациенты начали буквально штурмовать поликлиники. Еще месяц назад поставить прививку от ковида можно было за 5-10 минут. Сейчас же придется постоять в очереди. По самым скромным подсчетам до 26 августа привить обоими компонентами нужно около 300 тысяч омичей. (Далее...)

КАРТИНА ДНЯ