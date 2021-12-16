Омичи подали в суд на главу регионального Роспортебнадзора Александра Кригу

Омичи считают постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации незаконным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне стало известно, что группа омичей подала коллективный иск к главе омского Роспотребнадзора Александру Криге. Как рассказал один из участников инициативной группы порталу Om1, камнем преткновения стало распоряжение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

В свое время это распоряжение наделало немало шума. В нем был целый список областей, работникам которых необходимо было привиться в ограниченные сроки. Контролировать это решили обязать работодателей. Еще больше недопонимания вызвало отсутствие проверок после окончания отведенного для вакцинации срока. Напомним также, что многие бизнесмены тогда выступали с заявлением, что за такой короткий период они просто не успеют привить всех сотрудников.

Сейчас 23 омича собрались и подали коллективный иск к главе Роспотребнадзора. Они считают, что Крига не имел права издавать подобное постановление, не согласовал его с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, а также постановление не проходило антикоррупционную экспертизу.

Омичи отметили, что не являются антипрививочниками, но все же считают вакцину небезопасным лекарственным препаратом, а также ссылаются на то, что вакцина от ковида официально не внесена в календарь профилактических прививок.

Суд уже принял иск, первое заседание назначали на 27 декабря.

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