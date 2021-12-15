Омичкам, издевавшимся над 1,5-годовалым мальчиком, на двоих дали почти 8 лет колонии

Омички переводили стрелки друг на друга, но суд признал их обеих виновными. Фото: пресс-служба Прокуратуры Омской области

Леденящую душу историю маленького мальчика из аула Коянбай омичи узнали в сентябре 2020 года. Сначала в сети появились фото избитого и связанного малыша, а потом его мать рассказала, что все это дело рук ее подруги. Евгения Кабельская рассказала, что после расставания с молодым человеком ее приютила подруга Гульмира Букенова. Она уже имела троих детей и была беременна четвертым. Сначала все было хорошо, но потом, по словам Евгении, приятельница позволила своим детям издеваться над малышом, а позже и сама подняла на него руку. Жуткие фото со связанным и избитым ребенком, по словам Евгении, появились из-за того, что Гульмира фактически взяла мальчика в заложники из-за долго по кварплате.

Когда история стала достоянием общественности, свою версию произошедшего рассказала и сама Букенова. Она утверждала, что пыталась спасти ребенка и помочь ему, а вот мать издевалась над сыном, связывала его и не давала еды. Так женщины и обменивались взаимными обвинениями, пока в дело не вмешались следователи. В следственном комитете выдвинули версию о том, что обе женщины принимали участие в издевательствах над ребенком.

Евгению даже заключили под стражу, а ее подруге Гульмире назначили домашний арест из-за беременности. Сейчас в деле об издевательствах над ребенком поставлена точка. В Таврическом районном суде сегодня, 15 декабря, состоялось финальное заседание, на котором суд огласил приговор. Во время процесса обе подсудимые вели себя тихо, но очень переживали за свою судьбу.

Гульмире Букеновой суд назначил наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Молодая мама после оглашения приговора лишилась чувств прямо в зале суда. Отбывать наказание она будет с отсрочкой. В колонию Букенова отправится после достижения ее детьми 14-летнего возраста.

Евгении Кабельской суд назначил наказание в виде 4 лет и 10 дней лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Ей отбывать наказание предстоит без отсрочки.

Маленького сына Кабельской сразу после огласки истории поместили в больницу. Мать сначала ограничили, а потом лишили родительских прав. Сейчас опеку над ребенком взял брат мужа Кабельской. Ребенок воспитывается в семье.

Евгению Кабельскую арестовали прямо в зале суда. На вопросы журналистов о признании вины и намерениях обжаловать приговор она отвечать не стала.

- Отойдите все от меня, - попросила она прежде, чем ее увели.

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