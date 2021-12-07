19 кандидатов на пост мэра Омска не предоставили все необходимые документы

До второго этапа выборов мэра осталось два дня. Фото: Алена СУХИНИНА

Вчера, 6 декабря, был последний день приема документов у желающих стать мэром Омска. До 17:45 комиссия принимала документы. По итогам сбора заявок получилось 33 кандидата на пост главы города.

В последний день заявились два человека: глава Марьяновского района и инженер. Как считают многие эксперты, основной кандидат подал документы поздним вечером 3 декабря. Речь идет о директоре Водоканала Сергее Шелесте. Его кандидатура, как одного из вероятных победителей, звучала еще на старте выборов, но тогда он не давал точных ответов на вопросы о своем участии. О том, почему же Шелест решил участвовать читайте в нашем интервью. А вот другой кандидат, которого некоторые прочили в мэры, вице-губернатор Дмитрий Ушаков, документы так и не подал.

С сегодняшнего дня комиссия начала проверять заявки кандидатов и выяснилось, что больше половины из них не соответствуют заявленным требованиям. Как сообщил "КП-Омск" один из членов избирательной комиссии, в документах 19 кандидатов нашли недочеты. Некоторым не хватает необходимых справок, а некоторые не предоставили программу развития города.

В любом случае, у кандидатов еще есть время учесть все замечания избирательной комиссии и дополнить пакет необходимыми документами. Это можно сделать в любое время до 17:00 8 декабря. После этого те, кто не успел исправить ошибки, выбывают из предвыборной гонки. Если ничего не изменится, то в следующий этап вместо 33 претендентов попадут только 14.

Напомним, что второй этап выборов мэра - собеседования с комиссией, - назначили на 9 декабря. Члены комиссии лично пообщаются с каждым кандидатом, и на основе этого решат, кто же станет основными претендентами на пост мэра. Окончательное решение примут на общем заседании Городского совета.

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