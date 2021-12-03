«Не считаю себя основным кандидатом»: Глава «Водоканала» не знает, кто будет соперничать с ним на выборах мэра Омска

Сергея Шелеста считают креатурой власти и губернатора. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Несколько часов назад стало известно, что гендиректор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест все-таки подал документы для участия в выборах мэра города. Еще в конце сентября топ-менеджер уверял нас в интервью: ему неизвестно о том, что его рассматривают в качестве основного кандидата от власти. На все мои вопросы Сергей Шелест отвечал уклончиво.

Очень сдержан глава "ОмскВодоканала" был и сейчас.

- Сергей Николаевич, у вас сегодня будет горячий вечер из-за бесконечных звонков. Поздравляем вас с подачей документов.

- Да пока, собственно, не с чем поздравлять.

- Ну как же, вы решились на ответственный шаг. Сергей Николаевич, вас считают главным кандидатом на пост мэра. Что на это ответите?

- Не считаю себя основным кандидатом. Давайте все-таки так. Не будем забегать вперед, выбирать будут кандидаты. Пока еще ничего не случилось, я лишь подал документы.

- По так называемым выборам и тому кто на самом деле выбирает, звучат и другие мнения. Но не будем об этом. Я вот вас о чем хотел спросить. Есть поговорка: чем сложнее дается победа, тем она вкуснее. Не кажется ли вам, что ваша победа на этих выборах не будет вкусной? Откровенно говоря, реальных соперников у вас нет.

- Я так не думаю. Во-первых, нужно сперва выиграть. К тому же там есть достойные люди в списках.

- Хорошо. Кого тогда вы считаете своим главным соперником?

- Сейчас затрудняюсь сказать.

- А назовите хотя бы пару фамилий кандидатов, кого вы знаете? Вы же знаете список кандидатов?

- Честно говоря, сейчас сходу не скажу. Еще не было времени ознакомиться с другими претендентами. Обязательно это сделаю.

- Не было времени или необходимости, потому что и так уверены в победе?

- Нет, я так не думаю. Решать не мне.

- Можете озвучить тезисно хотя бы пару главных тем вашей предвыборной команды?

- Нет, зачем я буду это делать. Сейчас не время.

- Ну, она хотя бы готова?

- Она готова и написана. И на собеседовании с комиссией я ее озвучу.

- Сергей Николаевич, не могу не спросить. Мы ведь общались с вами в сентябре и тогда вы говорили мне, что вообще ничего не знаете о выборах и о планах участвовать отвечали очень уклончиво. Для чего? Почему нельзя было сказать, как есть и раскрыть карты? На что бы это повлияло.

- Ну к тому моменту я правда еще до конца не знал о своем участии. Я заканчивал крупные проекты в "ОмскВодоканале", думал над решением. И еще были кое-какие проблемы со здоровьем, но сейчас я все утряс.

- Это связано с коронавирусом?

- Нет, им я переболел достаточно давно. Это вообще другой вопрос.

- Хорошо, я понял. Спасибо за беседу и выздоравливайте.

- Спасибо, до свидания.