«Не считаю себя основным кандидатом»: Глава «Водоканала» не знает, кто будет соперничать с ним на выборах мэра Омска

Сергея Шелеста считают креатурой власти и губернатора.
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Несколько часов назад стало известно, что гендиректор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест все-таки подал документы для участия в выборах мэра города. Еще в конце сентября топ-менеджер уверял нас в интервью: ему неизвестно о том, что его рассматривают в качестве основного кандидата от власти. На все мои вопросы Сергей Шелест отвечал уклончиво.
Очень сдержан глава "ОмскВодоканала" был и сейчас.
- Сергей Николаевич, у вас сегодня будет горячий вечер из-за бесконечных звонков. Поздравляем вас с подачей документов.
- Да пока, собственно, не с чем поздравлять.
- Ну как же, вы решились на ответственный шаг. Сергей Николаевич, вас считают главным кандидатом на пост мэра. Что на это ответите?
- Не считаю себя основным кандидатом. Давайте все-таки так. Не будем забегать вперед, выбирать будут кандидаты. Пока еще ничего не случилось, я лишь подал документы.
- По так называемым выборам и тому кто на самом деле выбирает, звучат и другие мнения. Но не будем об этом. Я вот вас о чем хотел спросить. Есть поговорка: чем сложнее дается победа, тем она вкуснее. Не кажется ли вам, что ваша победа на этих выборах не будет вкусной? Откровенно говоря, реальных соперников у вас нет.
- Я так не думаю. Во-первых, нужно сперва выиграть. К тому же там есть достойные люди в списках.
- Хорошо. Кого тогда вы считаете своим главным соперником?
- Сейчас затрудняюсь сказать.
- А назовите хотя бы пару фамилий кандидатов, кого вы знаете? Вы же знаете список кандидатов?
- Честно говоря, сейчас сходу не скажу. Еще не было времени ознакомиться с другими претендентами. Обязательно это сделаю.
- Не было времени или необходимости, потому что и так уверены в победе?
- Нет, я так не думаю. Решать не мне.
- Можете озвучить тезисно хотя бы пару главных тем вашей предвыборной команды?
- Нет, зачем я буду это делать. Сейчас не время.
- Ну, она хотя бы готова?
- Она готова и написана. И на собеседовании с комиссией я ее озвучу.
- Сергей Николаевич, не могу не спросить. Мы ведь общались с вами в сентябре и тогда вы говорили мне, что вообще ничего не знаете о выборах и о планах участвовать отвечали очень уклончиво. Для чего? Почему нельзя было сказать, как есть и раскрыть карты? На что бы это повлияло.
- Ну к тому моменту я правда еще до конца не знал о своем участии. Я заканчивал крупные проекты в "ОмскВодоканале", думал над решением. И еще были кое-какие проблемы со здоровьем, но сейчас я все утряс.
- Это связано с коронавирусом?
- Нет, им я переболел достаточно давно. Это вообще другой вопрос.
- Хорошо, я понял. Спасибо за беседу и выздоравливайте.
- Спасибо, до свидания.