Появились первые фото храма в омском сквере Молодоженов

Строительство продвигается довольно активно, но уложиться в сроки подрядчики не успевают. Фото: Станислав МУХИН

Много споров было вокруг строительства храма в сквере Молодоженов в Нефтяниках. Широкая общественность узнала о его постройке, когда территорию уже начали подготавливать и устанавливать забор. Тогда возмутились местные жители.

Технически земля под храмом не относится к территории сквера и все разрешения на строительство омская епархия получила в установленном законом порядке, но с этим оказались согласны не все омичи. Многие привыкли считать эти земли частью сквера, а кто-то считал, что в округе и так достаточно храмов, поэтому строить его просто бессмысленно. Но, как бы там ни было, строители к работам все же приступили. В сквере появился строительный забор из профнастила, а строители стали подготавливать основание. Согласно плану, новый храм должны сдать уже в этом году, но строители все же задерживаются.

Об этом они уже заявляли сами и пообещали закончить в следующем году. Мы решили выяснить, как проходят работы и прогулялись к храму. Конечно, полностью закончить его в декабре уже не успеют, но работы идут достаточно активно. Вот так сейчас выглядит будущий храм.

Строители почти закончили первый этаж, даже сделали крыльцо. Фото: Станислав МУХИН

Уже почти закончен первый этаж. Этот храм точно будет отличаться от всех остальных, так как за исключением основания и крыши выполнен из дерева. После завершения строительства в епархии пообещали облагородить прилегающие территории.