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Общество4 декабря 2021 7:16

Появились первые фото храма в омском сквере Молодоженов

Его должны были сдать в декабре, но , скорее всего, работы затянутся
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Строительство продвигается довольно активно, но уложиться в сроки подрядчики не успевают.

Строительство продвигается довольно активно, но уложиться в сроки подрядчики не успевают.

Фото: Станислав МУХИН

Много споров было вокруг строительства храма в сквере Молодоженов в Нефтяниках. Широкая общественность узнала о его постройке, когда территорию уже начали подготавливать и устанавливать забор. Тогда возмутились местные жители.

Технически земля под храмом не относится к территории сквера и все разрешения на строительство омская епархия получила в установленном законом порядке, но с этим оказались согласны не все омичи. Многие привыкли считать эти земли частью сквера, а кто-то считал, что в округе и так достаточно храмов, поэтому строить его просто бессмысленно. Но, как бы там ни было, строители к работам все же приступили. В сквере появился строительный забор из профнастила, а строители стали подготавливать основание. Согласно плану, новый храм должны сдать уже в этом году, но строители все же задерживаются.

Об этом они уже заявляли сами и пообещали закончить в следующем году. Мы решили выяснить, как проходят работы и прогулялись к храму. Конечно, полностью закончить его в декабре уже не успеют, но работы идут достаточно активно. Вот так сейчас выглядит будущий храм.

Строители почти закончили первый этаж, даже сделали крыльцо.

Строители почти закончили первый этаж, даже сделали крыльцо.

Фото: Станислав МУХИН

Уже почти закончен первый этаж. Этот храм точно будет отличаться от всех остальных, так как за исключением основания и крыши выполнен из дерева. После завершения строительства в епархии пообещали облагородить прилегающие территории.

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