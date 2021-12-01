Храм в омском сквере Молодоженов построят лишь в следующем году

Храм будет возведен из дерева.

Храм в сквере Молодоженов не успеют закончить до конца этого года. Строители завершат все работы лишь в 2022-м. Об этом сообщил один из представителей подрядчика, которого на стройплощадке встретил журналист. Сейчас территория, где возводят храм, огорожена забором. Но работы там ведутся не очень активно.

- В следующем году. Когда точно, не знаю. Задержались, - цитирует РИА Омск-Информ одного из строителей.

Отметим, что новость о строительстве храма в этом месте вызвала неоднозначную реакцию местных жителей. Были те, кто открыто выступал против. Больше всего омичей возмутило, что не было массового обсуждения этого вопроса. Мнение горожан, хотят ли они видеть храм в сквере, уточняли у КТОСов, которые финансово зависимы от властей. Простых жителей никто не спрашивал.

К тому же омичи были недовольны и тем, что изначально из-за строительства религиозного учреждения собирались снести несколько деревьев в зеленой зоне. Но после волны недовольства растения все же отстояли. В самой Епархии претензии недовольных никак не комментируют. В интервью "КП-Омск" один из ее представителей заявил, что в Нефтяниках есть недостаток храмов.

Позже стало известно о посадке в сквере 90 новых деревьев, 60 из которых уже высадили. В Епархии перечислили в бюджет Омска компенсационные выплаты за растения. Там также обещают облагородить территорию вокруг построенного храма.