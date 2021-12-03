Снег и легкий мороз: появились первые прогнозы погоды в Омске на новогодних праздниках

Новогодние праздники порадуют теплом и снегом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год все ближе. К нему уже начали готовиться многие омичи. С 1 декабря заработал елочные базары, где можно купить живую новогоднюю красавицу, полки в магазинах заполнились елочными украшениями, гирляндами и подарками. Не отстают и городские власти, совсем немного времени осталось до установки новогодних украшений на улицах и в парках. В этом году планируют установить большие ледяные скульптуры в Выставочном сквере, в Омской крепости изо льда построят большую двухметровую горку с замысловатыми лестницами.

Активно к Новому году готовятся и в парке 30-летия ВЛКСМ. Там уже установили необычную ель, а в новогодние праздники будут работать зимние аттракционы, несколько катков и горки для детей и взрослых. Также и на стадионах города омичей приглашают прокатиться на коньках во время длинных выходных. Но активному отдыху на улице вполне может помешать погода.

Так уже случилось в прошлом году. Мало людей на улицах в новогодние праздники было не только из-за ковидных ограничений, но и из-за аномальных холодов. Почти все длинные выходные продержались настоящие сибирские морозы под -30. В этом году прогнозы синоптиков более благоприятны.

В целом погода будет немного морозной, но без аномальных температур. На 31 декабря прогнозируют около -15…-18 градусов, а 1 января -13…-15 со снегом. Пока сообщают, что такая тенденция сохранится на все новогодние праздники. Температура будет колебаться от -12 до -15 днем и от -15 до -18 по ночам. Характерной особенностью этого периода станут снегопады. Осадки обещают ежедневно.

Стоит отметить, что это лишь предварительные прогнозы и они еще могут измениться.