Где купить новогоднюю ель в Омске

Купить елку в Омске можно уже с 1 декабря.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
До Нового года остался всего месяц. Многие начинают готовиться к празднику заранее и закупаются не только подарками, но и живыми деревьями. Некоторые, конечно, уже перешли на искусственные деревья, но есть и те, кто считает, что живая елка дома – плюс к праздничной атмосфере.
В этом году в Омске елочные базары будут действовать с 1 декабря. С адресами их размещения определились во всех районах города. Известна и минимальная стоимость деревьев. Купить букет из веток можно от 100 рублей, сосну от 400 рублей, пихту от 700 рублей, и самой дорого будет ель, ее цена стартует от 1 500 рублей. Стоит отметить, что это лишь начальная цена, разные деревья могут стоить дороже.
Приводим список адресов елочных базаров во всех округах:
Центральный округ:
ул. 10 лет Октября, 109
ул. 10 лет Октября, 175
ул. Декабристов, 155
ул. Красный Путь, 26А
ул. Маяковского, 50А
Кировский округ:
б. Архитекторов, 7/1, ост. «Поворотная»
ул. 12 Декабря, 104
ул. 12 Декабря, 64
ул. 70 лет Октября, 14/1
ул. 70 лет Октября, 20
ул.70 лет Октября, 9
ул. Бетховена, 18
ул. Степанца, 2
ул. Ватутина, 7В
ул. Комкова, 2
ул. Мельничная, 126А
Октябрьский округ:
пр. Космический, 18Д
ул. Кирова, 10 (ост. «Дом дружбы»)
ул. Кирова, 16/3
ул. Кирова, 20 (ост. «ул. 11-я Рабочая»)
пр. Космический, 26А (ост. «Рынок»)
ул. 7-й Гвардейской бригады, 18
ул. 2-я Военная, 36
Ленинский округ:
ул. Серова, 13
ул. Д. Бедного, 69
ул. Жуковского, 31/3
ул. Крыловская, 23
пр. Сибирский, 7
ул. Молодогвардейская, 47/6
ул. 6-я Станционная, 2/3
ул. 6-я Станционная, 31
Советский округ:
пр. Мира, 12
ул. Нефтезаводская, 21
Мы перечислили адреса, где будут торговать новогодними деревьями по договору с администрацией города, но откроются еще и точки на территориях крупных торговых центров.