Где купить новогоднюю ель в Омске

Купить елку в Омске можно уже с 1 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До Нового года остался всего месяц. Многие начинают готовиться к празднику заранее и закупаются не только подарками, но и живыми деревьями. Некоторые, конечно, уже перешли на искусственные деревья, но есть и те, кто считает, что живая елка дома – плюс к праздничной атмосфере.

В этом году в Омске елочные базары будут действовать с 1 декабря. С адресами их размещения определились во всех районах города. Известна и минимальная стоимость деревьев. Купить букет из веток можно от 100 рублей, сосну от 400 рублей, пихту от 700 рублей, и самой дорого будет ель, ее цена стартует от 1 500 рублей. Стоит отметить, что это лишь начальная цена, разные деревья могут стоить дороже.

Приводим список адресов елочных базаров во всех округах:

Центральный округ:

ул. 10 лет Октября, 109

ул. 10 лет Октября, 175

ул. Декабристов, 155

ул. Красный Путь, 26А

ул. Маяковского, 50А

Кировский округ:

б. Архитекторов, 7/1, ост. «Поворотная»

ул. 12 Декабря, 104

ул. 12 Декабря, 64

ул. 70 лет Октября, 14/1

ул. 70 лет Октября, 20

ул.70 лет Октября, 9

ул. Бетховена, 18

ул. Степанца, 2

ул. Ватутина, 7В

ул. Комкова, 2

ул. Мельничная, 126А

Октябрьский округ:

пр. Космический, 18Д

ул. Кирова, 10 (ост. «Дом дружбы»)

ул. Кирова, 16/3

ул. Кирова, 20 (ост. «ул. 11-я Рабочая»)

пр. Космический, 26А (ост. «Рынок»)

ул. 7-й Гвардейской бригады, 18

ул. 2-я Военная, 36

Ленинский округ:

ул. Серова, 13

ул. Д. Бедного, 69

ул. Жуковского, 31/3

ул. Крыловская, 23

пр. Сибирский, 7

ул. Молодогвардейская, 47/6

ул. 6-я Станционная, 2/3

ул. 6-я Станционная, 31

Советский округ:

пр. Мира, 12

ул. Нефтезаводская, 21

Мы перечислили адреса, где будут торговать новогодними деревьями по договору с администрацией города, но откроются еще и точки на территориях крупных торговых центров.