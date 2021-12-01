Проректор омской Медакадемии уволился после проверки из-за скандала с умершей от ковида преподавательницей

Несмотря на уход с должности, Николай Николаев продолжит работать в университете.

Стало известно об увольнении проректора Омского медицинского университета Николая Николаева. Он ушел с поста проректора по региональному развитию здравоохранения вуза, написав заявление по собственному желанию. Временно он был отстранен от работы из-за проверки.

Она началась после скандала со смертью преподавателя университета Ольги Широковой. Медакадемия сообщила о ее смерти в конце октября, добавив, что жизнь женщины унес ковид. Позже появилась информация о том, что Широкова не была вакцинирована от коронавируса, хотя ранее сообщалось, что прививку женщина все же ставила.

Комментировал эту ситуация именно Николаев. Он рассказал, что сертификат преподавательница в вуз предоставила, а проверять его подлинность администрация не должна. Эту тему быстро подхватили в СМИ, и вскоре после этого администрация медакадемии отстранила проректора и начала проверку.

Несмотря на уход с должности, Николай Николаев скорее всего останется работать в вузе, так как совмещал еще два направления. Теперь временно должность проректора по региональному развитию здравоохранения будет занимать проректор по научно-исследовательской работе, профессор Андрей Писклаков.

ГРОМКАЯ ТЕМА

Проректор омской медакадемии - о смерти от ковида педагога без прививки: Требовать сертификат мы не могли, поверили на слово

Николай Николаев в разговоре с «КП» объяснил, как так получилось и почему врачи-антиваксеры должны быть лишены диплома (Далее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проректора омской медакадемии отстранили после смерти от ковида педагога с фейковым сертификатом вакцинации

Получила продолжение громкая история со смертью преподавателя омской медицинской академии Ольги Широковой. Она скончалась от коронавируса в конце октября. Студентов смутил тот факт, что все знали: педагог была вакцинированной. Из-за этого многие в вузе стали сомневаться в необходимости ставить прививку. В качестве примера ее бесполезности приводили как раз трагическую смерть Ольги Широковой. (Далее...)