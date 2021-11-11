Проректор омской медакадемии - о смерти от ковида педагога без прививки: Требовать сертификат мы не могли, поверили на слово

Ольга Широкова скончалась в конце октября. Фото: ВКонтакте

Ломаются копья вокруг историю со смертью преподавателя омской медакадемии Ольги Широковой. Доцент кафедры акушерства и гинекологии ушла из жизни в конце октября после перенесенного коронавируса. Студенты вуза и другие педагоги недоумевали: как же так, ведь молодая женщина была привита. Ее фото даже было на внутривузовском коллаже, которым студентов и преподавателей убеждали сделать прививку.

- Мы привились, а ты? - гласила надпись на плакате.

Студенты все больше обсуждали эту историю. И, естественно, пришли к выводу: прививка никак не защищает от ковида. А вот дальше началось самое интересное. Выяснилось, что Ольга Широкова вакцинацию все же не проходила. Как так получилось, рассказал проректор по региональному развитию здравоохранения Николай Анатольевич Николаев.

- Меня не удивило то, что сотрудник оказался непривитым. Среди студентов и преподавателей все же есть люди, которые с недоверием относятся к вакцинации. Второе: мы не делали заявлений о том, что человек подделал документы или изменил их. Это не являлось целью нашей проверки, мы на нее и не имеем право. Позиция большинства СМИ, которые тенденциозно подали этот материал, непрофессиональна. Они исказили текст моего комментария и интерпретировали его так, как посчитали нужным. А тема-то очень болезненна. Все-таки умер человек, есть его родственники, которые и так страдают от этой потери. И создавать на этом фоне скандальный фон я считаю не этичным и некрасивым. Мы провели проверку, научную если хотите. При проверке после смерти мы не смогли подтвердить пройденную сотрудником вакцинацию. Хотя до этого он заявлял о том, что прививка была поставлена ранее, - ответил нам проректор Николай Николаев.

- Чтобы получить допуск для работы, сотрудник должен был предоставить документ о вакцинации. Получается, педагог…

- Нет, мы не имеем права запрашивать у работников оригиналы документов о пройденной вакцинации. Мы ориентируемся на те сведения, которые предоставляет нам сотрудник. Проходил вакцинацию или нет, каким препаратом и когда.

- И это все на словах? Этого достаточно, чтобы продолжить работу в вузе?

- Совершенно верно. Любая организация сейчас должна ориентироваться только на это, если вы посмотрите федеральное законодательство. Требовать документы и доказательства мы, как работодатель, не имеем права. Поэтому мы вынуждены опираться лишь на те сведения, которые приводит сотрудник.

- Велика ведь вероятность, что среди коллектива вуза есть преподаватели, которые привились лишь на словах…

- Да, мы этого исключить не можем, как в любой другой организации.

- После трагической истории с Ольгой Широковой, может, было какое-то совещание с коллективом, где вы говорили даже не как работодатель, а больше по душам. И призывали привиться...

- По душам с коллективом в 1460 человек пообщаться по душам довольно проблематично. Другое дело, что у себя мы эту информацию доводим до сведения во всех форм общения. И в отношении работы в соцсетях, и в личном общении (подробнее см. «Сказано»). Но выводы каждый сотрудник волен делать сам. Заставить прививаться мы не можем. Жестких инструментов давления у нас нет, занимаемся убеждением, разговорами. У нас в вузе провакцинировано от 90% преподавателей и под 90% - студентов.

СКАЗАНО

«Врач-антивакцинатор должен быть лишен диплома!»

- Уверен, что среди нас не должно быть места для антивакцинаторов и фальсификаторов. Я считаю, что любой преподаватель медицинского вуза, выступающий против вакцинации, должен быть лишен права на педагогическую деятельность в медицине, - сказал проректор ОмГМУ Николай Николаев. – Я считаю, что любой врач-антивакцинатор должен быть необратимо лишен диплома врача и изгнан из профессии. Любой врач или преподаватель, изготовляющий или приобретающий фальшивку о вакцинации, должен быть отдан под суд. Я считаю, что любой студент медицинского вуза, выступающий против вакцинации, либо фальсифицирующий сведения об этом, должен быть отчислен.