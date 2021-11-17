Проректора омской медакадемии отстранили после смерти от ковида педагога с фейковым сертификатом вакцинации

Николай Николаев

Получила продолжение громкая история со смертью преподавателя омской медицинской академии Ольги Широковой. Она скончалась от коронавируса в конце октября. Студентов смутил тот факт, что все знали: педагог была вакцинированной. Из-за этого многие в вузе стали сомневаться в необходимости ставить прививку. В качестве примера ее бесполезности приводили как раз трагическую смерть Ольги Широковой.

Однако позже проректор медакадемии Николай Николаев сообщил, что преподаватель на самом деле вакцинацию не прошла. Прививку Ольга Широкова поставила лишь по бумагам - это показала проверка. По данным КП-Омск, прививка якобы была поставлена в рабочий день в одном из удаленных районов Омской области. При этом в этот день Ольга Широкова находилась на рабочем месте.

История со смертью педагога омской медакадемии вызвала большой резонанс и докатилась до Москвы. По нашим данным, сейчас проводится доследственная проверка. В вузе же приняли решение на время отстранить от занимаемой должности проректора Николая Николаева. Как нам стало известно, он спокойно принял этот шаг руководства. Вот как сложившуюся ситуацию комментируют в самой медицинской академии.

- В последнее время в СМИ со ссылкой на проректора по региональному развитию здравоохранения Н.А. Николаева было опубликовано большое количество материалов об обстоятельствах смерти одного из работников вуза, значительная часть которых носит тенденциозный, построенный на журналистских домыслах и не соответствующий действительности характер, - говорится в официальном сообщении пресс-службы омской медакадемии. - С учетом значительного общественного резонанса, по этим вопросам в университете проводится служебная проверка, на период которой полномочия Н.А. Николаева в части исполнения обязанностей проректора временно приостановлены. Это – обычная практика. Это не значит прекращения трудовых отношений, либо наложения какого-либо взыскания. По итогам проверки ректором будет принято решение, результаты которого мы сообщим дополнительно.