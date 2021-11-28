Стало известно, кто из омских депутатов голосовал «за» закон о QR-кодах

В понедельник на оперштабе будут обсуждать введение QR-кодов в общественном транспорте Омска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в ЗакСобрании прошло обсуждение федерального закона о QR-кодах. В Москве решили заручиться поддержкой регионального парламента. Обсуждение документа в стенах омского ЗакСобрания получилось очень жарким. Были те, кто открыто высказывался против QR-кодов. А депутаты-медики стыдили всех и рассказывали об ужасных случаях из своей врачебной практики.

Константин Полежаев, например, обратился к антиваксерам с риторическим вопросом, сколько еще нам хоронить людей? А депутат Вадим Бережной напомнил о печальном опыте Италии, где умерших от ковида вывозили на грузовиках.

В итоге закон о QR-кодах был поддержан большинством народных избранников. Из 41 депутата против проголосовали только десять, еще два человека воздержались. Голосование было тайным, многие депутаты отказывались открыто говорить, какую кнопку они нажимали. Некоторые говорили, что были против и даже демонстрировали на фото зажатую кнопку.

Однако депутат горсовета Дмитрий Петренко пошел дальше. Он смог достать поименный список голосовавших и выложил его в своем телеграм-канале. Из него видно, что против высказались в основном коммунисты: Василий Архипов, Константин Ткачев, Владимир Виниченко, Елена Ивченко, Анатолий Казак, Леонид Михайленко, Максим Михайленко, Борис Марков, Илья Смирнов и Адам Погарский. Двоими воздержавшимися оказались учитель Муромцевской школы Владимир Лисин и Наталья Тузова от партии "Новые люди".

Список поименного голосования, который опубликовал депутат горсовета Дмитрий Петренко.

- А вот и результаты голосования подоспели по QR-кодам, - написал Дмитрий Петренко в своем телеграм-канале и опубликовал списки.

Добавим, что в понедельник на заседании оперштаба будет рассматриваться возможность введения QR-кодов. Воспользоваться автобусом или маршруткой смогут лишь омичи, у которых есть электронный сертификат.