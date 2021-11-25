Депутат омского Заксобрания Бережной - противникам QR-кодов: Хотите как в Италии вывозить трупы грузовиками?

QR-коды уже действуют в Омской области с 4 ноября в общепите, торговых центрах и учреждениях культуры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня в Омске состоялось заседание депутатов Законодательного собрания Омской области. На нем депутаты обсудили законопроект о QR-кодах. Эта мера действует в Омске уже почти месяц и вызывает много недовольства у омичей. Некоторые депутаты тоже высказались против, но слово взяли депутаты-медики, которые каждый день сталкиваются с больными ковидом. Их позиция кардинально отличается от высказываний оппонентов.

Слово взял главврач клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной, в своем выступлении он отметил, что непривитые пациенты, попадающие к ним в ковидный госпиталь ( Прим. автора: центр принимает ковидных больных уже третью волну), болеют тяжело. Состояние тех, кто заболевает после прививки, врачами расценивается как легкое.

- Можем ли мы следовать призывам антипривовочников, когда эксперты, представители ВОЗ, призывают поступить иначе? Знаете, что будет, когда система не выдержит? Будет то, что было в Италии год назад, когда не хватало военных грузовиков, чтобы вывозить по ночам трупы. Вы этого хотите? Да, мера с QR-кодами точно не будет популярной. Но власть не боится брать на себя ответственность, а кто-то мешает ей это делать, - приводит цитату депутата издание «Новый Омск».

Стоит отметить, что в итоге депутаты большинством голосов все же поддержали законопроект о QR-кодах