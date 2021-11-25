«Сколько нам еще хоронить людей?»: Омский депутат раскритиковал антиваксеров и противников QR-кодов

По словам депутата, важно избежать новых ковидных волн. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня в омском Заксобрании обсуждали федеральный закон о QR-кодах. От региональных депутатов требовалось высказать о нем свое мнение. Разговор получился острый. Не все народные избранники были "за".

В итоге слово взял депутат Константин Полежаев, который по совместительству работает главным врачом областной клинической больницы. Сразу несколько отделений медицинского учреждения принимают ковидных пациентов.

- Нам нужно избежать пятой, шестой, седьмой волны, – приводит "Омск-Информ" слова Полежаева. – А эти волны неизбежны, пока не будет достигнут необходимый уровень вакцинации. О летальности в России вы все знаете. Сколько нам еще хоронить людей? Сколько медикам еще класть головы на заклание? Вы правы, что ни одна вакцина не дает 100-процентной гарантии, что человек не заразится. Летальность вакцинированных составляет 0,2%. Пациентами реанимации они практически не являются. Наконец-то федеральная власть решилась на этот законопроект, и мы должны его поддержать.