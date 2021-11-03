«Стали в два раза больше, но пока бодры»: Медведи из Большереченского зоопарка не хотят засыпать

Мишки уже основательно подготовились в затяжной сибирской зиме - обросли густым мехом и запаслись внушительным слоем жира. Фото: Наталья БОЛОТОВА

В Омской области уже наступила полноценная, но пока еще очень малоснежная зима. На улице даже днем стойко держится минусовая температура. Однако медведи из Большереченского зоопарка пока не спешат впадать в спячку. Они вообще никуда не спешат.

– Это в принципе нормальная ситуация, – объяснила «КП-Омск» начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. – У нас в это время всегда медведи еще бодрствуют. Некоторые очень поздно засыпают – только в конце декабря. У нас все медведи уже в два раза больше стали, отъелись. К долгому сну они подготовились основательно. Некоторые уже редко выходят из своих домиков, но многие еще бодры и с интересом подходят к краю вольера, чтобы пообщаться с людьми.

Медведь Малыш пока бодр и весел. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Больше всех любит спать гималайская медведица Кроха (на первом фото). Она отправляется на боковую раньше всех собратьев и выходит из домика позже всех.

А вот у бурой медведицы Сони вопреки имени были большие проблемы со сном. Ее мать убили браконьеры, медвежонка спасли и принесли в зоопарк неравнодушные люди, которые нашли одинокую малышку в лесу. Обычно спать медвежат учит мать. Но Соня была сиротой и самостоятельно смогла разобраться в правилах хорошего медвежьего тона лишь через год. В первую свою зиму она так и не смогла заснуть надолго.

Такая же проблема, скорее всего, возникнет и у нового приобретения зоопарка – медвежонка Макара.

– Он у нас появился сентябре. Его попросила забрать семейная пара наших омских циркачей. Они постоянно в разъездах, поэтому не могли уделять животному должного внимания, – продолжает Наталья Болотова. – Макар еще совсем малыш, ему около года. Сначала очень скучал по своим человеческим «маме» и «папе». Но сейчас немного освоился. Зимой, видимо, не впадет в спячку, потому что не умеет этого делать.

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