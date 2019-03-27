2019-03-27T07:59:27+03:00
Дом. Семья

В Большереченском зоопарке проснулась медведица Соня

Это уже четвертый мишка, который вышел там из спячки
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/bol_zooФото: vk.com/bol_zoo
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Медведица Соня решила открыть весенне-летний сезон с понедельника. Именно в этот день, 25 марта, проснулась эта уже четвертая по счету косолапая. Самым первым проснулся Фома, потом к нему присоединились Кузя и Маша. Двое последних уже вполне активны, а Фома в этом году оказался лежебокой и выходит на улицу только, чтобы поесть.

Соня в этом году впала в зимнюю спячку впервые. Напомним, два года назад ее спасли от верной смерти. Ее маму убили браконьеры, а умиравшего от голода медвежонка в лесу нашел фермер. Мужчина приютил и выкормил бедолагу. А, когда она подросла и стала уже довольно опасной, передал ее на воспитание в Большереченский зоопарк. Мимишный зверек сразу стал местным любимцем и быстро освоился. Посетители задарили Соню игрушками, а она - как и положено настоящему ребенку, просто очень большому, - с радостью изучала все подарки.

Фото: vk.com/bol_zoo

Фото: vk.com/bol_zoo

Но ближе к зиме все-таки выявилась серьезная проблема. Из-за того, что у сиротки не было мамы, которая бы ее научила медвежьему укладу жизни, малышка просто не знала, что надо впадать в спячку и мучилась бессонницей. В этом году сотрудники с трепетом ждали момента, когда медведи засыпают, но инстинкту взяли свое и Соня, наконец, оправдала свое имя. Она хоть и заснула самой последней из собратьев в зоопарке, зато и проспала долго.

Как рассказали в зоопарке, медведица проснулась бодрой и отдохнувшей. А по выложенным фото видно, что она заметно подросла и выглядит совсем взрослой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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