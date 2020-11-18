Теперь уже точно зима: В Большереченском зоопарке заснул первый медведь

Кроха – известная в зоопарке соня. Фото: Наталья БОЛОТОВА

В Омской области, наконец, выпал плотный слой снега. И медведица Кроха из Большереченского зоопарка, как по часам, впала в спячку.

По словам начальника методического отдела зоопарка Натальи Болотовой, Кроха, вообще, самая большая соня из своих собратьев-соседей. Она засыпает раньше косолапых обитателей зоопарка и просыпается позже всех. Однако прошлой зимой в декабре было настолько тепло, что даже на севере региона растаял снег и проснулись почти все косолапые, включая Кроху.

Другие «большереченцы» – бурые и гималайские мишки также готовятся к отходу ко сну. Все осенние месяцы их усиленно кормили, чтобы они нагуляли жирок, как это бывает в дикой природе.

Сейчас медведи уже очень сонные, практически ничего больше не едят и основную часть времени проводят в своих домиках. Обычно в декабре все они уже видят свои долгие медвежьи сны.

Единственное исключение – две полярные медведицы Гуля и Забава. Природой задумано, что они бодрствуют всю зиму и отлично переносят морозы.