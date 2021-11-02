Омский депутат, разбивший стекло в подъезде, избран в молодежный парламент при Госдуме

В участнике дебоша соседи с удивлением узнали депутата Омского района.

Широкой публике депутат от Омского района Дмитрий Пугачев стал известен после инцидента, случившегося 23 февраля в подъезде одного из домов в микрорайоне «Серебряный берег».

На запись камеры наблюдения попало, как двое подвыпивших парней заходят в холл. Перед тем, как вызвать лифт, один из них зачем-то бьет кулаком по стеклу. Возмущенные жильцы отнесли эту запись в полицию. Вскоре в одном из дебоширов признали депутата.

Пугачеву пришлось сознаться: окно разбил действительно он, но сделал это случайно – поскользнулся. Однако ему пришлось оплатить управляющей компании установку нового стекла.

Любопытно, что свою политическую карьеру Дмитрий Пугачев строит, создавая образ борца за трезвость и ярого поклонника спорта. Кроме того, он является директором детской спортшколы в поселке Лузино.

И вот недавно стало известно Пугачев избран в молодежный парламент при Госдуме РФ. Согласно информации, размещенной на официальной странице организации, представитель Омской области стал председателем комитета по физкультуре и спорту.

– Для меня честь представлять Омскую область и участвовать в разработке законодательных инициатив во благо страны. Будем вести активную совместную работу с федеральными министерствами и комитетами Государственной Думы РФ, – поделился в своем профиле в Instagram Дмитрий.