«Случайно поскользнулся, извините»: Омский депутат, подозреваемый в дебоше, рассказал, почему с другом разбил стекло в подъезде

Стекло на входной двери после удара сильно треснуло.

Недавно по соцсетям разошлось видео, где двое мужчина разбили стекло в подъезде жилого дома в микрорайоне «Серебряный берег». Немного позже в одном из них узнали депутата совета Омского района Дмитрия Пугачева. На записи битье стекол выглядело вполне осознанным поступком, после которого приятели даже попытались скрыть лица от подъездной камеры видеонаблюдения, но чиновника все равно узнали. Депутат воздерживался от комментариев, но сегодня опубликовал в соцсетях официальный ответ.

- Хочу разъяснить неприятную ситуацию, участником которой я оказался случайно. Заходя в подъезд, поскользнулся на скользком полу и разбил дверное стекло. На следующий день оперативно связался с управляющей компанией и возместил весь ущерб, стекло заменено. Прошу прощения, что стали невольными свидетелями моей неловкости. Надеюсь, что инцидент можно считать исчерпанным, - объяснил свои действия и извинился Пугачев.