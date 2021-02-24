Омский депутат, выступавший за трезвость, устроил пьяный дебош с битьем стекол в подъезде

В участнике дебоша соседи с удивлением узнали депутата Омского района.

На выходных в соцсетях появилось видео, как двое парней заходят в подъезд одного из домов микрорайона «Серебряный берег». Судя по всему, уже начавшие отмечать День защитника Отечества молодые люди разбивают стекло в двери подъезда и как ни в чем не бывало продолжают ждать лифт.

Но в современном мире фактически ничего не остается незамеченным. «Подвиг» подвыпивших приятелей попал на запись камеры наблюдения, установленной в подъезде. Возмущенные жильцы выложили изображение с вандалами на всеобщее обозрение в соцсети. И почти сразу же нашлись те, кто опознал их.

Комментаторы утверждают, что один из приятелей – молодой человек в темно-синей куртке – депутат Совета Омского муниципального района Дмитрий Пугачев. На видео мужчина действительно очень похож на Пугачева. Примечательно, что 26-летний политик строит свою карьеру на образе трезвенника и приверженца ЗОЖ. Кроме того, он является директором детской спортшколы в поселке Лузино.

Впрочем, если присмотреться внимательнее, видно, что бьет по стеклу не сам Дмитрий, а его знакомый. Он пытается накинуть на голову капюшон, чтобы спрятать лицо от камеры.

Дмитрий позиционирует себя как ярого борца с пьянством.

Сам Дмитрий оказался недоступен для комментарий. Сначала он просто игнорировал звонки, но узнав, что с ним хочет пообщаться журналист «Комсомолки» начал сбрасывать вызовы. Кроме того, спортсмен закрыл свою страницу в соцсети.

Однако нам удалось пообщаться с его предшественником на посту директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр Омского муниципального района Омской области». И характеризуют его не слишком хорошо.

– Не удивлен тем, что произошло. Вообще, считаю его крайне непорядочным человеком. Я 30 лет руководил этой спортшколой, пока меня не подсидел этот Пугачев, – рассказывает Сергей Соколов. – В 2019 году мои ребята заняли 1 место на спартакиаде школьников. Депутат Смолин вручил мне памятную грамоту. И, видимо, в награду за это меня сместили с поста. Я очень тяжело переживал эту несправедливость, сейчас уже немного успокоился. А, вообще, насколько я помню, парень не семи пядей во лбу: даже один курс СибГУФКа. Потом его куда-то пристроили, вроде. Еще был случай – он уже у меня работал, а потом выяснилось, что он в армии служит. Вот так, собственно, и служил.