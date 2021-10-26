«Здравоохранение работает на пределе»: Губернатор Бурков объяснил почти повсеместное введение QR-кодов в Омской области

Контроль за соблюдением пропускной системы, видимо, переложат на сами предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 26 октября, прошло внезапное заседание оперштаба по коронавирусу. На нем рассмотрели предложение Роспотребнадзора о почти повсеместном введении системы QR-кодов.

В итоге решено, что с 30 октября жители региона без сертификата о прививке от коронавируса не смогут попасть в кинотеатры, фитнес-центры, аквапарки, гостиницы и библиотеки. Кроме того, будут заблокированы льготные карты на проезд.

А с 20 ноября это правило распространится также на торговые центры, заведения общепита и общественный транспорт.

Как именно все это будет реализовываться и каким образом контролироваться, решат уже в процессе. Пока многие омичи недоумевают по этому поводу. Например, не очень понятно кто и как будет проверять QR-коды у пассажиров частных маршруток – ведь водители по большому счету даже не имеют права требовать у человека паспорт для удостоверения личности. Кроме того, если каждого зашедшего будут проверять, это значительно затянет процесс, транспорт начнет ходить с перебоями.

По итогам оперштаба губернатор Александр Бурков записал видеообращение, которое разместил в Instaram.

– С учетом роста заболеваемости в регионе и поручения президента принято решение о введении дополнительных ограничительных мер в регионе, – пояснил Бурков. – Такие жесткие меры мы вынуждены принимать на оперштабе в связи с заболеваемостью СOVID-19. Система здравоохранения работает в напряжении, работает на пределе. Система здравоохранения готова к росту заболеваемости, но чтобы его остановить, необходимо вакцинироваться. Хотелось бы, чтобы в ближайшие нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября движение в городе снижалось, люди оставались дома.

Также глава региона сообщил, что сейчас дополнительно ввели 75 ковидных коек в больницах и еще 350 планируют ввести в первых числах ноября. Кроме того, руководителям омских предприятий рекомендовали давать привившимся сотрудникам два дополнительных нерабочих дня для восстановления сил.