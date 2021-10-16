«Легкая форма, уверена, связана с прививкой»: Экс-мэр Омска Оксана Фадина заразилась коронавирусом

Оксане Фадиной пришлось уйти на самоизоляцию. Фото: Instagram.com

Бывший мэр и действующий депутат Омска Оксана Фадина подтвердила на своей странице в Instagram, что она заразилась коронавирусом.

Из-за этого ей пришлось пропустить первое заседание нового созыва Госдумы, куда ее избрали в сентябре.

Она рассказала, что переносит болезнь относительно легко и работает из дома.

– Симптомы, как при ОРВИ. Пожалуй, самое неприятное – что пропало обоняние. Но это мелочи. Все восстановится. Легкая форма, уверена, связана с прививкой, второй компонент которой я поставила в августе, – пишет Оксана Фадина.

Также она посоветовала подписчикам сделать прививку. Лишним это точно не будет. Ведь сейчас в Омской области обсуждается возможное введение пропускной системы по QR-кодам.

– Это серьезная страховка ваших планов. И если заболевания не избежать, то хотя бы есть шанс сделать его недолгим и не изнуряющим ваше состояние. Но решать, конечно, вам. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких! – говорится в посте.

Напомним, Оксана Фадина сама ведет Instagram и по возможности лично отвечает своим подписчикам. На своей странице кроме официальной информации она публикует и личные истории. Недавно, например, пристраивала котят.