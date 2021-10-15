Введут ли в Омске QR-коды для посещения ресторанов, кинотеатров и музеев

QR-коды уже ввели в нескольких регионах страны. Ждет ли такая мера омичей? Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Омске продолжает быть напряженной. Не снижается уровень заболеваемости практически с начала осени. Ежедневно фиксировали около 400 заболевших, сейчас их количество снизилось до 370 в сутки. В регионе продолжают действовать и ковидные ограничения. Пока они довольно привычны омичам: обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции, ограничения массовых мероприятий. Не очень активно проходит и вакцинация от коронавируса. Омский Роспотребнадзор отмечал, что в сентябре было привито только 30% населения Омской области, хотя планировали привить более 60%.

В понедельник, 18 октября, в Омске планируют новое заседание оперштаба. На нем традиционно будут обсуждать ковидные ограничения. Во многих регионах вместе с другими ограничениями уже ввели систему QR-кодов. Ожидается ли такое в Омске, пока не известно. Но «Комсомолка» поговорила с предпринимателями и узнала, готовятся ли они к нововведениям.

Официально никто не получал уведомлений о том, что в регионе возможно введение такой системы, но почти все предприниматели относятся к этой возможности без энтузиазма. Владелец и бренд-шеф гастропаба The Hooligans Влад Маценко считает, что для ресторанов и в целом общепита всегда есть возможность развивать службу доставки, поэтому особых проблем в введении новых ограничений не видит.

- Мы не получали официальных уведомлений, но уже несколько месяцев активно развиваем доставку, направление кейтеринга. В любом случае, механизм работы с QR-кодами пока не обозначен. Мы как бы готовы, остается получить инструкции, и уже по ним будем работать, - отмечает Маценко.

Также владелец The Hooligans считает, что для ресторана запустить собственную доставку, если ее раньше не было, не так уж и сложно. Поэтому развиваться в условиях пандемии стоит в этом направлении.

Совсем иначе дела обстоят в развлекательной сфере. Управляющий популярным кинотеатром «Слава» в Омске Дмитрий Савельев считает введение QR-кодов сомнительной инициативой.

- Нас официально не предупреждали, но что-то такое я слышал. Конечно, трафик снизится. Омичи долго привыкали к маскам, думаю, с QR-кодами будет также. Сейчас прорабатываем возможность организации процесса, общаемся с коллегами из других городов, где система уже работает. Но для меня это спорное решение, мы только открылись, а тут новые ограничения, - поделился с нами мнением управляющий кинотеатром.

Довольно спокойно относятся к введение системы QR-кодов и работники музеев. Хотя и они ничего о точном введении таких мер не слышали.

- Нас не предупреждали о таком. Сейчас мы работаем только с QR-кодами по Пушкинской карте. Но, думаю, даже если введут подобные ограничения, поток посетителей у нас не упадет. Музей открыт для посещения и закрываться не планирует, - ответили в пресс-службе Краеведческого музея.

Ничего не слышали об ограничениях и в спортивной сфере.

- У нас нет информации о введение QR-кодов. Но если выйдет распоряжение, будем работать по нему. Пока все остается в старом режиме, - отметили в фитнес-клубе GrandFitnessHall.

Даже если некоторые омские предприниматели начали готовиться к работе с QR-кодами, еще не известно, решат ли внедрить их в Омске. Если такое все же произойдет, тем, кто уже привился, придется поискать на сайте Госуслуг прививочный сертификат, в котором и был заветный пропуск в общественные места. А об итогах заседания оперштаба станет известно ближе к вечеру, 18 октября. «Комсомолка» будет следить за решениями оперштаба.