В омском Роспотребнадзоре признали провал вакцинации от коронавируса

В Омске не могут стабилизировать ситуацию с заболеваемостью ковидом из-за низкого процента вакцинированного населения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в Омске прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. На нем обсудили эпидемиологическую обстановку и коронавирусные ограничения. Все их было решено продлить. И не безосновательно. Как рассказала начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны Роспотребнадзора по Омской области Татьяна Шахова на пресс-конференции, заболеваемость в Омской области пока держится на высоком уровне.

По последним данным, фиксировать рост заболеваемости начали с 21 июня, и сейчас она стабилизировалась на высоком уровне. Каждый день фиксируют около 360-370 случаев заболеваемости. Эти показатели остаются высокими уже 13 недель. За последнюю неделю зафиксировали 2 088 новых подтвержденных случаев коронавируса, а показатели суточной заражаемости превышает среднероссийский.

1. Кто чаще всего болеет ковидом?

- Все болеют в разной степени. Высокий уровень заболеваемости среди старшего населения в возрасте более 60 лет. Среди 30-49 летних фиксируют по 142 заболевших на 100 тысяч человек. За неделю этот показатель снизился на 9,7%, а среди 18-29 летних 116 случаев на каждые 100 тысяч человек. В последнее время наметилось снижение заболеваемости в этой группе на 24%. Ранее именно они были лидерами по заболеваемости.

Растет заболеваемость и среди детей. В возрастной группе 1-6 лет заболеваемость увеличилась на 1,8%, от 7 до 14 лет на 37,1%, а от 15 до 17 лет на 34%. А вот заболеваемость среди детей до года наоборот пошла на спад.

2. Четвертая полна уже началась?

- У нас давно держатся высокие показатели по заболеваемости, но о четвертой волне говорить, пожалуй, рано.

3. Как проходит вакцинация? Достигли ли в регионе необходимого числа привитых?

- Необходимого порога коллективного иммунитета мы не достигли. До 1 сентября мы должны были привить 60% взрослого населения, а на сегодняшний день привили всего 31%. Поэтому заболеваемость падать не будет, а, скорее всего, как и в других регионах, вырастет.

4. Почему омичи продолжают заражаться?

- Прежде всего потому, что у нас население не соблюдает правила, которые предписывают санитарные нормы, не носят маски, не используют дезинфицирующие средства. И, конечно, играет роль то, что мы не достигли необходимого количества вакцинированных. Сейчас нужно, чтобы прививки поставили более 80% населения, а у нас эти показатели значительно ниже, поэтому уровень заболеваемости остается нестабильным.

Омичам еще раз напомнили, что главным инструментом в борьбе с коронавирусом является прививка. Поэтому вакцинироваться необходимо. По информации Роспотребнадзора, в Омске достаточно вакцины, перебоев с поставками нет, поэтому прививаться необходимо. Тем, кто уже переболел, привиться необходимо через полгода после болезни.

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