Губернатор обеспокоен тем, что студенты омских вузов заражают ковидом родителей и стариков

По данным медиков, есть подтвержденные факты роста заболеваемости среди учащихся вузов. Фото: Мария ЛЕНЦ

На последнем заседании оперштаба решено продлить меры повышенной готовности и масочный режим до 31 октября. При этом глава омского Роспотребнадзора Александр Крига настаивает на усилении контроля за тем, как сибиряки соблюдают все санитарные требования.

Сейчас губернатора больше всего тревожит ситуация в омских школах и вузах. 43 класса из-за ковида закрыты на карантин. Заражаются коронавирусом и в вузах. Александр Бурков признал: ситуация не улучшается. По числу зараженных спад идет лишь на 3,8%. Осложняется все сезоном вирусных заболеваний - ОРВИ и гриппа. Власти уверены: единственный выход из возможной четвертой волны, которую ранее прогнозировали на начало октября, это вакцинация.

- Если говорить об эпидемиологической ситуации в Омской области, то она не ухудшается, тем не менее мы не видим и существенного улучшения. Плюс ситуация осложняется наложением сезона простуд и респираторных заболеваний, выросла нагрузка на первичное звено здравоохранения. Ситуация непростая, выход один – вакцинация, - считает губернатор Александр Бурков. - У нас уже привились более шестисот тысяч человек. В наличии более 237 тысяч доз вакцин всех видов – можно приходить и свободно прививаться.

Студенты вузов на данный момент основная проблема в ситуации с коронавирусом. Многие из них не доверяют вакцинации. Прививку поставил только каждый четвертый омский студент. При этом молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, по данным оперштаба, болеет ковидом все чаще и чаще. А потом они заражают своих родственников, в том числе и пожилых. Это очень опасно, по мнению губернатора.

- Это та группа, процесс вакцинации которой нужно ускорять. Есть подтвержденные факты роста заболеваемости среди студентов, дальше идет передача болезни родителям, старшему поколению, в том числе людям категории 60+, и это опасно, - говорит Александр Бурков. - Поэтому штабом дано поручение руководителям учреждений высшего и среднего профессионального образования эту работу активизировать, а министерству здравоохранения – организовать выездные бригады, чтобы можно было наших детей вакцинировать в стенах учебных заведений. Надеюсь, ситуация улучшится. Все должны понимать, что вакцинированный человек более защищен и даже если заболел, то течение болезни у него более легкое.