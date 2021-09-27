Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 18:27

Масочный режим в Омске продлили еще на месяц

Такое решение принял оперштаб
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава Роспотребнадзора предложил усилить контроль за санитарными требованиями.

Глава Роспотребнадзора предложил усилить контроль за санитарными требованиями.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Несколько часов назад закончилось заседание регионального оперштаба. На нем обсуждалась текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Омской области. Пока поводов для радости мало: цифры заболеваемости почти не снижаются (-3,8%), смертность остается на прежнем уровне. Ежедневно от ковида умирают 7-9 человек.

В группе риска, как заявили на оперштабе, остаются люди преклонного возраста, однако стало появляться все больше заболевших среди молодежи в возрасте 18–29 лет. Не самая благоприятная ситуация сейчас и в омских вузах. Там тоже есть случаи заражения коронавирусом.

На фоне безрадостных цифр оперштаб принял решение продлить на месяц режим повышенной готовности и масочный режим. Их омичи обязаны соблюдать до 31 октября. А глава Роспотребнадзора Александр Крига предложил усилить контроль за тем, как жители соблюдают все санитарные требования.