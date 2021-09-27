Масочный режим в Омске продлили еще на месяц

Глава Роспотребнадзора предложил усилить контроль за санитарными требованиями. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Несколько часов назад закончилось заседание регионального оперштаба. На нем обсуждалась текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Омской области. Пока поводов для радости мало: цифры заболеваемости почти не снижаются (-3,8%), смертность остается на прежнем уровне. Ежедневно от ковида умирают 7-9 человек.

В группе риска, как заявили на оперштабе, остаются люди преклонного возраста, однако стало появляться все больше заболевших среди молодежи в возрасте 18–29 лет. Не самая благоприятная ситуация сейчас и в омских вузах. Там тоже есть случаи заражения коронавирусом.

На фоне безрадостных цифр оперштаб принял решение продлить на месяц режим повышенной готовности и масочный режим. Их омичи обязаны соблюдать до 31 октября. А глава Роспотребнадзора Александр Крига предложил усилить контроль за тем, как жители соблюдают все санитарные требования.