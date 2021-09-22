Какой будет набережная рядом с хоккейной академией «Авангард»

Главной идеей при создании набережной станет связь о спортом. Фото: Омский центр городской среды

В Омске в последе время активно проходит реконструкция и благоустройство разных общественных территорий. Омский центр городской среды подготовил проект набережной рядом с хоккейной академией «Авангард». Она находится прямо напротив «Арены Омск» на правом берегу рядом со въездом на мост имени 60-летия ВЛКСМ. Сейчас там есть только само здание Академии, а спуск к воде так и остался не облагороженным.

О необходимости привести его в порядок говорили еще когда обсуждали план 15-километровой набережной, но тогда обошлись только общими фразами. Сейчас же появился детальный проект участка. Там хотят воплотить в жизнь концепцию под названием «Спортсад».

Основой набережной будут спортивные объекты. Фото: Омский центр городской среды

По задумке архитекторов, набережная будет продолжать спортивную тему. Большую площадь там отведут под спортивные площадки, оборудованные для командных игр, тренажеры и беговые дорожки.

Зоны отдыха обустроят ближе к Иртышу. Фото: Омский центр городской среды

Также сделают прогулочную зону. Там хотят обустроить пешеходный мост, создающий как бы второй уровень набережной, площадь с сухим фонтаном . Свое место найдут и места для отдыха со множеством лавочек, пешеходных дорожек и пергол. Оборудуют на новой набережной и экологическую тропу, а вдоль самой академии сделают пешеходную улицу. Неподалеку предусмотрят и место для парковки.

На набережной хотят установить сухой фонтан. Фото: Омский центр городской среды

По концепции рядом с Академией может появиться еще один пляж. Фото: Омский центр городской среды

Обустроят на набережной и небольшой пляж. Судя по задумке дизайнеров, это будет действительно пляж с песком и прямым выходом к воде. Там же предлагают обустроить и пирс с причалом для лодок и яхт.

Канадский клен должен вызывать ассоциации с хоккеем. Фото: Омский центр городской среды

Из зелени ближе к Красному пути предлагают посадить сосны, чтобы визуально сохранить открытость пространства. Чуть ближе к Иртышу в качестве основного озеленения предлагают использовать лиственные растения, такие как ивы, ольху, рябину и березу. А на отдельно площади архитекторы хотят высадить канадский клен, который по задумке должен вызывать ассоциации с хоккеем.

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