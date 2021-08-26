Трехуровневая набережная, понтоны и марина для яхт: какой может стать набережная вдоль Красного Пути в Омске

В концепции новой набережной иностранные архитекторы предусмотрели места для отдыха, прогулок и специальный причал для яхт. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске уже не раз вставал вопрос о реконструкции уже существующих набережных и создании одной большой, которая должна пройти через весь город. В некоторых местах берег просто дикий и там нет никаких построек. Поэтому у архитекторов есть возможность пофантазировать. Это уже делали омские архитекторы, которые представили свой проект всей набережной.

Но сегодня представили проект ее части, которая находится за детской хоккейной академией «Авангард», по улице Красный Путь. Набережной от академии до «Зеленого острова» почти нет, берег там зарос деревьями. Компания LDA Design из Великобритании, которая разрабатывала проекты для парка им. Горького в Москве и мастер-план острова Октябрьский в Калининграде, представила концепцию этого участка набережной в Омске.

В проекте набережную хотят сделать многоуровневой. Фото: пресс-служба администрации города Омска

По задумке архитекторов там должен появиться современный жилой комплекс, который будет интегрирован в набережную. Сама она должна быть трехъярусной с множеством мест для прогулок и отдыха.

В проекте архитекторы предлагают максимально задействовать жилой массив. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омичи смогут попасть к воде, а недалеко даже планируют организовать марину для яхт. Специальный причал должен стать частью инфраструктуры.

Предусмотрена в проекте и марина для яхт, которая должна стать своеобразной изюминкой набережной. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Для гуляющих на набережной могут появиться смотровые площадки, новые кафе и рестораны. Также архитекторы предлагают использовать крыши жилых зданий в благоустройстве.

В ландшафт должны органично вписаться смотровые площадки и террасы ресторанов. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Заказчиком интересного проекта выступила компания-инвестор ООО «Актив». С проектом познакомили мэра Омска Оксану Фадину. Она положительно оценила идею и даже одобрила концепцию как основу для создания основного проекта благоустройства.

- Участок имеет мощный потенциал, правильно используя который, вы сможете принести неограниченную пользу городу. Развитие городской среды и повышение ее качества – эта тема постоянно актуальна, всегда есть куда расти. Мы научились делать функционально: если жилой район, то обязательно с сопутствующей инфраструктурой. И теперь хотим усовершенствовать эстетическую и сервисную составляющие, - отметила Оксана Фадина.

Но все это еще далеко от воплощения. Пока на этом участке есть только академия «Авангард» и зеленые заросли.

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