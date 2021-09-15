«Я в порядке, угрозы здоровью нет »: Солист омской группы 25/17, в которого стреляли в Москве, вышел на связь с фанатами

Омский рэпер попал в перестрелку в центре Москвы. В случившемся резбирается полиция. Фото: паблик группы 25/17 ВКонтакте

Тяжелым выдался понедельник для солиста группы 25/17 Андрея Бледного. В центре Москвы, на Тверской на артиста напал неизвестный. Свидетелем конфликта стали прохожие, один из которых и сообщил в полицию.

В соцсетях сообщали, что Андрей не получил серьезных травм, но все равно лицо после инцидента было в крови. Ни сам рэпер, ни его друзья, ни концертный директор довольно долго не комментировали произошедшее. На следующий день появилось видео с места конфликта. Камеры видонаблюдения находились далеко, поэтому трудно понять кто есть кто на записи, но ход конфликта проследить вполне возможно. Люди действительно сначала выясняли что-то на повышенных тонах, а потом один из них несколько раз выстрелил в оппонента. Мужчина упал, но быстро поднялся и бросился догонять преследователя.

В тот же день сообщили, что полиция задержала подозреваемого в стрельбе. Им оказался 18-летий студент. На допросе в полиции он рассказал свою версию произошедшего. По его словам все было далеко не так однозначно, как подумали многие, кто следил за ситуацией в сети.

- Задержали за выстрел из аэрозольного пистолета по человеку. Разгорелся конфликт между компанией, с которой был я, и компанией этого человека. Его как-то словами вывели на агрессию, которой с нашей стороны не было. Он стал угрожать, но в первый раз его дамы оттащили, потому что приехало такси, и они должны были уехать. Но когда он подошел к машине, такси демонстративно уехало. Это его сильно разозлило и дало взрыв эмоций. И он понесся на нас, дабы просто убить, - рассказывает задержанный. - Я ничего другого не предпринял, кроме как использовать аэрозольный пистолет. Выстрелили я инстинктивно и целился куда-то в тело.

Студент объяснил, что начал стрелять, потому что испугался Бледного, ведь он выше и больше по комплекции. Ранее парень не попадал в поле зрения правоохранителей.

- О случившемся сожалею, потому что последствия необратимые и я их осознаю, - отметил москвич.

Сам Бледный наконец прервал молчание и вышел на связь с фанатами. В официальном паблике группы 25/17 бывший омич опубликовал короткое сообщение.

- Всё в порядке, угрозы здоровью нет. Спасибо всем, кто волновался и переживал. Спасибо, что живой. Разбираемся в ситуации. Планы остаются неизменными, - написал артист. Под планами, видимо, подразумеваются концерты, которые должны состояться в ближайшее время в Москве.

В пресс-службе московской полиции сообщили, что по факту нападения возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается.