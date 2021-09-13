На солиста омской группы 25/17 Андрея Бледного напали в центре Москвы

Ни сам артист, ни группа пока не дают комментариев. Фото: www.instagram.com/blednyi_2517

Сегодня стало известно о нападении на артиста Андрея Бледного в центре Москвы. По информации телеграмм-канала 112 все произошло на Тверской улице. В полицию обратилась взволнованная девушка, которая стала свидетельницей стрельбы в человека. Пострадавшим оказался Андрей Бледный, солист группы 25/17. Родом он из Тары в Омской области, но после успешного старта своей рэп-группы, уже давно уехал из города.

Что именно произошло на площади в столице пока не известно. В полиции подтвердили, что обращение девушки действительно было, но никаких подробностей пока не назвали. Полицейские проводят проверку.

Не пролил свет на произошедшее и концертный директор группы. Он ответил на наш звонок, но комментариев давать не стал.

- Спасибо за беспокойство, но давайте без комментариев, - ответил Илья Дурманов.

Между тем очевидцы говорят о том, что лицо артиста после нападения было в крови, но от госпитализации Андрей Бледный отказался. В своих соцсетях артист происшествие тоже никак не комментирует.