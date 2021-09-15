Появилось видео с моментом нападения на музыканта омской группы 25/17 Андрея Бледного

На музыканта напали в центре Москвы. Фото: ВКонтакте

Информация о нападении на исполнителя омской группы 25/17 Андрея Бледного появилась еще в начале недели. Неизвестный выстрелил музыканту в лицо в центре Москвы. Сам исполнитель ситуацию не комментирует. Не стал отрицать факт нападения, но и рассказывать подробности - тоже и концертный директор Андрея Бледного. По нашей информации, певцу после нападения потребовалась помощь врачей - у него был рассечен подбородок.

Тем временем, в Сети появилось видео момент нападения на музыканта. На кадрах с камер наблюдения видно, как исполнитель о чем-то говорит с двумя прохожими. Вдруг появляется яркая вспышка - судя по всему, это как раз момент выстрела. Пострадавший хватается за лицо, но потом снова пытается подойти к обидчику. Следует второй выстрел, после чего нападавшие убегают, а Андрей Бледный бежит через дорогу и пытается их догнать.

В СМИ сообщают, что после случившегося музыкант отказался писать заявление в полицию. Тем не менее, нападавшего 18-летнего парня уже задержали. Подробности конфликта не разглашаются.