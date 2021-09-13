«Бабушка до сих пор надеется на звонок»: За информацию о пропавшем в Омской области Дмитрии Колпакове обещают 100 тысяч рублей

В Омской области продолжают поиски пропавшего подростка. Сейчас ему исполнилось 19 лет.

Трагическая история произошла в Тарском районе Омской области в 2018 году. Тогда весной, перед началом выпускных экзаменов 27 мая пропал местный подросток, 16-летний Дмитрий Колпаков. Он вышел на вечернюю пробежку и будто испарился. Его следов не могли найти нигде. В его поисках было задействовано множество людей, родные, как тогда, так и сейчас не могут смириться с произошедшим и поверить в худшее. Спустя столько времени некоторые пользователи сети предполагают худший исход этой истории.

- Так просто не может быть! В четыре часа вечера Дима сказал, что пойдет бегать, как обычно, – на окружную дорогу. Она недалеко от нашего дома. Последней, кто с ним говорил, была наша соседка. Рассказала потом, что он был в хорошем настроении, улыбнулся ей, поздоровался и пошел дальше. С тех, пор нашего мальчика никто не видел. В это время как раз сотни машин по трассе возвращались с кладбища. Была Троица, приехала куча людей из Тары, Омска, соседних сел. И ни одного человека, кто бы заметил внука на дороге! – рассказывала после исчезновения Димы его бабушка.

Несмотря ни на что родные Димы долгое время заряжали телефон в надежде, что он позвонит. Подросток отправился в тот вечер на пробежку налегке и не взял с собой никаких гаджетов, по которым можно было бы определить его место нахождения или понять, в какую сторону он ушел. Поиски были неудачными, поэтому их прекратили, но спустя 1,5 года в октябре 2019 года их возобновили. Оказывается, не прекращаются они и сегодня.

Издание «Тара 360» сообщает, что местный следком предлагает за информацию, которая поможет в поисках подростка и установления его судьбы денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Также с 27 сентября по 4 октября в Таре и Тарском районе планируют еще раз обыскать местность. Для этого приглашают волонтеров и неравнодушных омичей. Желающим нужно заранее обратиться в Тарский межрайонный следственный отдел.

В ТЕМУ

«Выйти на след убийцы смогли по номеру на пачке сигарет»: Тарский следователь рассказал о своей работе

Павел Щербак становился лучшим следователем Омской области по итогам 2014 года. А в 2015-м его признали лучшим по работе со СМИ. Это и понятно – в запасе у него всегда есть интересные истории из практики. Вот лишь несколько. Среди них и запутенное исчезновение Димы Колпакова из Тары. (Далее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родные загадочно пропавшего омского подростка: Каждый день заряжаем телефон Димы – все ждем, что он позвонит

Родные 16-летнего Димы Колпакова каждое утро просыпаются с мыслью о нем. Вот уже четыре месяца подряд. Загадочно пропавшего во время пробежки мальчика из Тары искали сотни волонтеров, прочесали каждый сантиметр его обычного маршрута – но ни его самого, ни малейшей зацепки, что с ним могло случиться, не нашли. (Далее...)

ПОДРОБНОСТИ

В Таре возобновили поиски пропавшего 1,5 года назад во время пробежки школьника Димы Колпакова

Напомним, эта непонятная история произошла 27 мая 2018 года. 16-летний Дмитрий Колпаков вышел на пробежку вдоль окружной дороги в Таре и пропал. Причем все произошло накануне выпускных экзаменов в школе. По словам бабушки, Дима – домашний мальчик, и просто так уйти из дома, не предупредив ее, он бы точно не смог. (Далее...)