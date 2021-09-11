«Мы постарались воссоздать атмосферу праздника для Вас»: Мэр Оксана Фадина поздравила омичей с Днем города

Оксана Фадина поздравила омичей с Днем города. Фото: Instagram.com

В Омске начались мероприятия по празднованию Дня города. В этом году из-за пандемии оно проходит в новом формате. Во-первых, праздник перенесли с августа на сентябрь. Празднование растянется на две недели - массовые мероприятие запланированы на двое выходных подряд. В эти выходные состоится Сибирский марафон и концерт украинской группы Artik & Asti. После него омичей развезут по домам 30 автобусов. В выходные 18-19 сентября запланирован салют и выступление Владимира Преснякова.

Сегодня к омичам обратилась Оксана Фадина. Она поздравила жителей с 305-м Днем рождения города.

- Как вы знаете, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой мы были вынуждены перенести празднование Дня города, который традиционно отмечается в начале августа, на середину сентября, и распределить праздничные мероприятия в течение недели. Мы постарались воссоздать атмосферу праздника для Вас, - начала Оксана Фадина.

Мэр также рассказала омичам, какие мероприятия на День города ждут жители. При этом Оксана Николаевна попросила каждого беречь себя и своих близких.

- Администрация города подготовила для вас программу: концерты звезд российской эстрады, фестивали национальных культур и народного промысла, выставки, ярмарки, мастер-классы и многое другое. Все эти мероприятия согласованы региональным штабом по борьбе с распространением коронавируса и будут проходить при условии строго соблюдения мер безопасности, в том числе зрителям на концертах будут выдавать маски для защиты органов дыхания, - сказала мэр Омска. - Сегодня мы даём старт долгожданным торжествам, посвященным 305-летию нашего любимого Омска! Несмотря на действующие ограничения, мы постарались создать для вас атмосферу праздника и надеемся, что вы ощутите ее!

Берегите себя и своих близких! Счастья вам и благополучия! С праздником! С Днём рождения, Омск!