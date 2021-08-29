В Омской области за неделю ковидом заразилось почти 3 тысячи человек

За неделю в стационары попали 485 больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области продолжает свирепствовать коронавирус. В последний месяц лета это отчетливо видно по ежедневным данным, которые публикует минздрав. В регионе резко выросло число заболеваний и продолжает держаться около 400 человек в день. На этой неделе больше всего заболевших выявили во вторник и воскресенье, по 391 человеку, общая цифра за неделю составила 2 715 человек.

Большинство из них переносят болезнь в легкой форме. Многих каждый день оставляют на домашнем лечении. За неделю на амбулаторном наблюдении врачей остались 2 230, а в госпитали с более тяжелыми симптомами попали 485 человек.

Выздоравливают каждый день чуть больше 300 человек. За эту неделю врачи официально выписали 2 148 пациентов. Это на 567 человек меньше, чем заболели. Пока показатели выздоровления не растут, а также как и заболеваемости держатся примерно на одном уровне. На прошедшей неделе только в понедельник фиксировали заметно меньше выздоровевших, чем обычно, всего 208 человек.

Продолжает ковид уносить человеческие жизни. Сейчас показатели ежедневной смертности самые высокие, в районе 10 человек. Таких цифр в регионе не было с начала пандемии. Только за минувшую неделю ковид, по данным минзрдава, унес жизни 65 человек. Больше всего умерло, также как и заразилось, во вторник и воскресенье. В эти дни зафиксировали по 11 летальных случаев от коронавируса.

Продолжается в Омской области и вакцинация. За неделю 1 компонентом "Спутника-V" привили 20 713 человек, а второй компонент поставили 24 801 человек. Месяц назад Роспотребнадзор издал указ об обязательной вакцинации работников нескольких сфер, но предприниматели переживали, что работники просто не успеют привиться. Позже оказалось, что результаты компании никто специально проверять не будет. Прививаться все должны были на добровольных началах.

С такими данными по ковиду Омск подходит к очередному заседанию оперштаба, которое состоится в понедельник, 30 августа. Там как и всегда обсудят судьбу ограничительных мер. Скорее всего их продлят. Также станет известно, как и когда будут проводить День города и Марафон. Ранее уже появлялась информация о том, что спортивный забег пройдет в очном формате 12 сентября, а массовые гуляния в честь юбилея Омска 18 сентября. Подробнее об этом, вероятно, расскажут после оперштаба.