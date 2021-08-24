Когда состоится празднование Дня города в Омске, решит оперштаб

Праздничный концерт в Омске к юбилею города может оказаться под угрозой отмены. Фото: ВКонтакте

В Омске пока остается очень напряженной эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Каждый день прибавляется около 400 заболевших, а количество выздоровевших остается нестабильным. Продолжают действовать многие ограничительные меры. Из-за опасности распространения болезни даже перенесли почти все массовые мероприятия, запланированные на День города. Праздник должен был состояться в первые выходные августа, но в тот день прошла только Флора. На заседании оперштаба решили перенести все праздничные мероприятия на сентябрь.

На этой неделе предположительно должно состояться заседание оперштаба, на котором обсудят вопросы противодействия ковиду. Точно решат судьбу масочного режима, который действует до 31 августа. Учитывая сложившиеся обстоятельства, его, скорее всего продлят. Вероятно обсудят и судьбу перенесенного Дня города. Пока его планируют провести 11 сентября. Должен состояться большой концерт и длинный 15-минутный салют. А на следующий день, 12 сентября, запланирован Сибирский марафон. В прошлом году он проходил в онлайн-формате, но в этом организаторы рассчитывают на очное проведение.

Судьбы этих мероприятий возможно и будут рассматривать. Напомним, что крупный музыкальный фестиваль JazzПарк организаторы сначала тоже перенесли на первые числа сентября, а потом все же решили отменить. Очередное заседание оперштаба состоится 30 августа, в понедельник, в 16:00.