Химия, физика и биология: смотрим, какой получилась научная «Флора» в Омске

В этом году «Флора» оформили в честь года науки и технологий. Фото: КП-Омск

Омск все еще находится под властью коронавируса. Многие массовые мероприятия запретили и перенесли. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Омске перенесли празднование Дня города, которое должно было пройти 7 августа. Теперь свой 305-й день рождения город отметит только в сентябре. Тогда же пройдет и Международный Сибирский марафон. Сроки его проведения тоже сдвинули. Неизменным осталось столько время проведения цветочной выставки «Флора». В прошлом году она не состоялась из-за жестких ограничений, а в этом ее все же провели.

Главной темой для авторов скульптур в 2021 году стала наука. Именно годом науки и технологий объявили 2021 на федеральном уровне. Выставка получилась яркой, насыщенной и познавательной, рассказывающей о нескольких естественных науках. «КП-Омск» прогулялись по «Флоре» и запечатлели самые интересные экспонаты.

В Выставочном сквере рядом с Омской крепостью в этом году появилось множество занятных скульптур. Прямо у центрального входа посетителей встречает профессор Д. И. Менделеев с полной периодической таблицей химических элементов. Бюст ученого все же не цветочный, а вот волосы и окладистая борода сделаны именно из растений.

Великий русский химик встречает омичей у центрального входа. Фото: КП-Омск

С другой стороны сквера под огромным красным яблоком из цветов расположился Исаак Ньютон, пожалуй, самый известный физик.

Совершив свое открытие Ньютон сидел под яблоней, но на выставке его изобразили под огромным яблоком. Фото: КП-Омск

Неподалеку от него есть инсталляция с хорошо знакомой каждому со школы формулой расчета энергии E=mc2.

Простейшую физическую формулу все помнят еще со школьных времен. Фото: КП-Омск

Не обошли авторы «Флоры» вниманием и биологию. Из цветов составили красочную цепочку ДНК и схематично изобразили химическое строение молекул. К ним уже проявляют интерес дети.

Цветочная цепочка ДНК получилась весьма узнаваемой. Фото: КП-Омск

Схематичная молекула успела стать популярным местом для фотографий. Фото: КП-Омск

Еще одной темой, которую в своих скульптурах отразили авторы, стал космос. В цветах воплотили первый полет в космос, стремление человека к звездам и даже фантастические межпланетные путешествия, о которых не перестают писать фантасты и к которым так стремятся ученые.

Авторы изобразили первого человека в космосе, а также Белку и Стрелку. Фото: КП-Омск

Космос стал одной из главных тем выставки. Фото: КП-Омск

Омичи активно фотографируются на фоне красочных скульптур. Фото: КП-Омск

Выставка, как всегда, проработает все выходные. Посмотреть на цветочные скульптуры можно в Воскресенском сквере рядом с Омской крепостью.