«Речь идет о существовании общественного транспорта»: Омские частные перевозчики обратились к Фадиной за помощью

Частные омские перевозчики обратились за помощью к мэру. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

Представители СРО «Омские перевозчики» снова начали жаловаться, что мало зарабатывают. Напомним, впервые в этом году они решили поднять стоимость проезда для пассажиров в мае. Департамент транспорта мэрии тогда просто поставили перед фактом, что проезд во всех маршрутках СРО будет стоить 30 рублей независимо от категории пассажира и способа оплаты.

Воспользовавшись тем, что 220-й ФЗ позволял перевозчикам самим устанавливать расценки, 48 перевозчиков из 67 установили новые правила. В тот раз глава Совета СРО Владимир Геворгян объяснял происходящее сложным финансовым положением из-за пандемийного кризиса. А местные власти назвали происходящее демаршем, пообещав продлить муниципальные маршруты и закупить ближе к осени новые вместительные автобусы.

Однако в тот раз в течение нескольких дней ситуацию удалось урегулировать, перевозчики отказались от мысли повышать стоимость проезда. И вот в конце лета, видимо, снова вернулись к ней. На этот раз сетуют на резкий скачок стоимости топлива.

– Мы неоднократно писали о финансовых трудностях, которые возникают в сфере нашей деятельности. Но события последних дней, а именно – резкое повышение цены на газовое топливо – ставит наш бизнес не просто на грань выживания, а ставит под угрозу саму рентабельность пассажирских перевозок в городе, – говорится в открытом письме СРО «Омские перевозчики», направленном мэру города Оксане Фадиной. – Рост стоимости топлива за указанный период – 53% Доля затрат на топливо, в общих затратах перевозчиков составляет 25-30%. В этой ситуации, если не решить вопрос стабилизации цен на топливо, неминуем рост цен на все виды товаров, в том числе на услуги по перевозке пассажиров. И речь идет не только о частных перевозчиках, речь идет о существовании самого общественного транспорта, а значит – и о комфортной жизни омичей.

Также перевозчики пишут Оксане Николаевне, что надеются на ее мудрость и прозорливость и просят «оказать помощь финансовыми, административными и организационными возможностями».

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