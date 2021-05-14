В дептранспорта назвали демаршем повышение стоимости проезда в омских маршрутках

Стоимость проезда в большинстве омских маршруток поднимут с 15 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утро 14 мая в омском департаменте транспорта выдалось непростым: после вчерашних сообщений в СМИ о повышении тарифа на проезд в ряде маршруток, на ведомство обрушился шквал звонков от омичей.

Чтобы ответить на основные вопросы, глава дептранспорта Вадим Кормилец собрал срочный брифинг. Он напомнил, что 220-й Федеральный закон предусматривает перевозки по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Для вторых не предусмотрена обязанность сохранять льготы и обеспечивать безналичный расчет при оплате проезда.

Этим и воспользовались больше половины перевозчиков, работающих по нерегулируемому маршруту. Поездка в их маршрутках теперь будет обходиться в 30 рублей вне зависимости от способа оплаты. Впрочем, безналичный расчет, скорее всего, сохранят – иначе предприниматели будут терять часть прибыли.

- С 28 по 30 апреля в адрес «Пассажирсервиса» и департамента транспорта стали поступать заявления, что принято решение о повышении стоимости проезда до 30 рублей. Заявления поступали только от предпринимателей, которые входят в СРО «Омские перевозчики», которую возглавляет Владимир Геворгян. О повышении платы за проезд нас проинформировали 48 перевозчиков из 67. Не повысили проезд «Омскавтодор», а также часть индивидуальных предпринимателей, – объяснил и.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

Глава дептранспорта сообщил, что после вчерашних публикаций в СМИ двое перевозчиков передумали повышать стоимость проезда. У остальных есть еще день, чтобы передумать. Проезд в части маршруток подорожает 15 мая. И в понедельник в мэрии уже будет понимание – в каких именно.

- Отказ работать в системе расценивается нами, как попытка скрыть свои доходы и уйти в серую зону. Изменения касаются в первую очередь незащищенных слоев населения, в частности семей с несколькими детьми, – считает Кормилец. – Администрация не может остаться в стороне и вынуждена реагировать на этот демарш частных перевозчиков. С момента поступления первого заявления мы начали разрабатывать мероприятия по доступности транспорта на территориях города, где регулируемые маршруты отсутствуют.

Часть маршрутов муниципального транспорта продлят, где это возможно. Например, маршруты №№ 434 и 550 теперь будут дублироваться за счет автобусов № 69, которые работают по регулируемому тарифу. Альтернативу взбунтовавшимся маршруткам №№ 503 (поселок Загородный), 276 и 350 (поселок Степной), а также 500 (ходит по 5-й Северной) составит автобус № 94. Вместо маршрутки № 31Н до поселка Светлый можно будет уехать на автобусе 61.

Все льготы на регулируемых маршрутах обещают сохранить. Другое дело, что дождаться автобусов, которые будут ходить по такому «удлиненному» маршруту, будет еще сложнее. Но в дептранспорта с осторожностью обнадежили, сообщив о планах купить дополнительные машины большей вместимости.

Кроме того, появятся новые короткие маршруты, которые также будут работать по регулируемым тарифам. Речь идет об автобусах до СНТ «Заря-2», «Заря-3», «Маяк-2», поселка Армейского, Новой станицы, улиц 1-й Учхозной и 20-й Линии Но это произойдет не раньше сентября, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры.